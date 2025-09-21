En
جزئیات هدیه ۴۸ میلیونی به مادران

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات هدیه ۴۸ میلیونی به مادران باردار از سال آینده را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ «فهیمه فرهمندپور» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره جزئیات هدیه دولت به مادران در قالب واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵ گفت: آن بخش از این مصوبه که کاملاً روشن است، مربوط به تولد فرزندانی است که از یکم فروردین ۱۴۰۵ به دنیا می‌آیند؛ بنابراین مادرانی که در این سال در حال حاضر در ماه‌های اول بارداری هستند و فرزندشان در سال ۱۴۰۵ به دنیا می‌آید یا از این پس باردار می‌شوند و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ فرزندشان به دنیا می‌آید، مشمول دریافت این کارت هستند.

فرهمندپور تاکید کرد: اینکه نوزاد متولد شده فرزند چندم یک خانواده باشد، محل سوال نیست و در ارائه این کارت محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، خانواده‌هایی که فرزند اول، دوم، سوم و... آنها به دنیا می‌آید، مشمول این طرح خواهند شد و محدودیتی از نظر تعداد فرزندان و تعداد کودکان خانواده وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که مدت این پرداخت ۲۴ ماهه، یعنی دو سال کامل است. برای فرزند تا دو سالگی، ماهانه مبلغ مشخصی به مبلغ دو میلیون تومان به حسابی که برای این امر در اختیار مادر قرار دارد، واریز می‌شود.

فرهمندپور با بیان اینکه این مبلغ به عنوان کمک‌هزینه برای شیر خشک، پوشک و سایر مایحتاج ضروری کودکان هزینه می‌شود، گفت: با توجه به اینکه درمان کودکان زیر هفت سال هم در مراکز دولتی رایگان است، به نظر می‌رسد که پوشش قابل‌قبولی برای هزینه‌های جاری کودکان پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: این مبلغ به موارد جاری نیاز‌های کودکان اختصاص پیدا می‌کند و درمان هم که در مراکز دولتی رایگان است؛ بنابراین می‌توان تقریباً پیش‌بینی کرد که تا حد زیادی دولت در کاهش هزینه‌هایی که به واسطه تولد فرزند به خانواده‌ها تحمیل می‌شود، کمک می‌کند. در مورد جزئیات دیگر، مانند اینکه این کارت در کجا و در چه فرایندی و با مراجعه به چه سامانه‌ای یا در کجا در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد، هنوز اعلام نشده است و به‌زودی و تا هفته‌های آینده جزئیات آن مشخص خواهد شد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آنچه که برای خانواده‌ها اطمینان‌بخش خواهد بود، این است که خوشبختانه بودجه مربوط به این طرح تأمین و پیش‌بینی شده و هیچ نگرانی برای تأمین اعتبارات مربوطه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر بر حمایت و هدیه دولت حساب کنند و امیدوار هستیم که بتوانند با آرامش به تولد فرزندان‌شان فکر کنند و برای تولد فرزندان‌شان برنامه‌ریزی کنند. امیدوار هستیم که مردم بتوانند با استفاده از این هدیه، آرامش بیشتری داشته باشند و قطعاً با تأمین این آرامش خاطر برای خانواده‌ها، شاهد رونق بیشتر در توجه به فرزندآوری خواهیم بود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
شما زندگی و آینده آنهایی را که بدنبال آمدن را نابود نکنید، نیامده پیش کش تان
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
ما از مسئولین اینقدر دروغ شنیدیم که باور نمی کنیم قبل از این طرح یسنا را گفتند که به مادران دارای فرزند زیر 2 سال کمک هزینه پرداخت می شود که یکبار این اتفاق افتاد دیگر هیچ و تا به امروز هم پرداخت نگردیده است
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
فقط دروغ دروغ دروغ ، بس کنید دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
اگر قراره کمکی بشه باید به همه ی مادران بشه.بچه اول من سال۹۹ بدنیا اومد و مشمول هیچ طرح حمایتی نشد چون همه ی طرحها برای نوزادان ۱۴۰۰ به بعد بود. بچه دوم من چند روز پیش بدنیا اومد که باز هم مشمول این طرح نمیشه
