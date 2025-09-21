En
سورپرایز ۵ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی همراه با حقوق شهریورماه خود، معوقات فروردین که حدود ۴-۵ میلیون تومان است را نیز دریافت می‌کنند.
سورپرایز ۵ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی

 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دیروز واریز شد. بخشی از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اختلاف ۵ میلیون تومانی همراه بود که مربوط به واریز معوقات حقوق بازنشستگان می باشد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به همراه معوقات فروردین بازماندگان از روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و امروز ادامه پیدا خواهد کرد.

معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟


معوقات فروردین که رقم آن برای بسیاری از مشمولان بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است، همزمان با مستمری شهریور به حساب بازنشستگان واریز می‌شود. این معوقات از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان در ماه‌های اخیر بوده و بخشی از گروه‌ها نیز پیش‌تر در نیمه شهریور آن را دریافت کرده بودند.

پرداخت حقوق و معوقات بر اساس احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و طی ساعات آینده به صورت مرحله‌ای و بر اساس حروف الفبا از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.


دسترسی به فیش حقوقی بازنشستگان 

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده به دلیل ترافیک پایان ماه و مسائل زیرساختی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» از ابتدای مهرماه امکان‌پذیر خواهد بود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ایرج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
7
پاسخ
با سلام
بنظر شما دریافت 5 میلیون حقوق متعلقه با تاخیر شش ماه ، سور پرایز است
سپاس
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
ایولله دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
هر کس فرزند تحت تکفل داشته به ازای هرفرزند یک میلیون و هفتصد کم کرده . چه سوپرایزی ؟ برای دولت هندونه باز میکنی ؟. پنج تومنارو با کسر حق اولاد اونایی که اولاد داشتن ، به همه دادن .
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
واقعا شما به این می گویید سورپرایز از شما دیگه انتظار نمی رفت
داداش اولا که به ما ندادند
دوما حقوق بیستم هر ماه را کردند 30 و 31 هر ماه
سوما به آنهایی که دادند حق قانونی شان بوده نه سورپرایز
واقعا که.....
