سورپرایز ۵ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دیروز واریز شد. بخشی از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اختلاف ۵ میلیون تومانی همراه بود که مربوط به واریز معوقات حقوق بازنشستگان می باشد.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی به همراه معوقات فروردین بازماندگان از روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و امروز ادامه پیدا خواهد کرد.
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟
معوقات فروردین که رقم آن برای بسیاری از مشمولان بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است، همزمان با مستمری شهریور به حساب بازنشستگان واریز میشود. این معوقات از مهمترین مطالبات بازنشستگان در ماههای اخیر بوده و بخشی از گروهها نیز پیشتر در نیمه شهریور آن را دریافت کرده بودند.
پرداخت حقوق و معوقات بر اساس احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و طی ساعات آینده به صورت مرحلهای و بر اساس حروف الفبا از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد.
دسترسی به فیش حقوقی بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده به دلیل ترافیک پایان ماه و مسائل زیرساختی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» از ابتدای مهرماه امکانپذیر خواهد بود.
