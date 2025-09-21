یادآوری به پزشکیان: دیگر نگویید نظر خودم چیز دیگری بود!

ما در مقام این نیستیم که بگوییم که با کی مذاکره کنید و یا نکنید و اگر گفتوگو کردید، چه بگویید و چه نگویید. یا چه توافقی کنید. نظر دادن در این موضوعات نیازمند آگاهی کامل و اطلاعات دقیق است، که در اختیار ما نیست.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن؛ در اینجا فقط دو درخواست روشن داریم: اول این که مسئولین بهویژه آقای پزشکیان باید درک درستی از وضعیت کشور داشته باشند. وضعیت ناترازیها را خوب بشناسند و بگویند که حل آنها را با پیشبرد چه سیاستی ممکن و عملی میدانند؟ بدون تردید در حال حاضر مسائل خارجی و تحریمها و تنشهای بینالمللی موجود ریشه و مادر همه مشکلات است. بدون حل این مسئله هیچ چشماندازی و امیدی برای آینده و حل این ناترازیها متصور نیست.
این که این مسئله تا چه اندازه قابل حل است را نمیدانیم. ولی مبرمترین کار حکومت عبور از این وضعیت است. این عبور حتماً هزینههایی دارد ولی این که باید آنها را بپردازیم یا نه به عهده مسئولین است. پس انتظار ما چیست؟
آقای پزشکیان و دیگر مقامات کشور که عازم هستید یک نکته را فراموش نکنید. صادقانه همان کاری را انجام دهید که اعتقاد دارید. کاری که باید معطوف به خیرعمومی و مردم و سربلندی و بقای کشور باشد. مطلقاً به منافع شخصی و پست و مقام خود نگاه نکنید. از بدگویی دیگران نترسید فقط منافع کشور و مردم را لحاظ کنید.
اینگونه نباشد که چندی بعد که اوضاع خرابتر شد، گلایه کنید و طلبکار شوید که ایده و طرح ما چیز دیگری بود اجازه ندادند انجام شود. یا بگویید آمریکاییها و اروپاییها نپذیرفتند و تقصیر آنان بود. آنان منتخب مردم ما نیستند و انتظار مردم ایران از مسئولان خودشان است. اگر اختیارات لازم را ندارید و لازم است با مقام رهبری هماهنگ کنید، پیش از رفتن نهایی شود.
ما نمیگوییم که حتماً باید توافق کرد ولی معتقدیم که اختیارات کافی با مسئولیتپذیری لازمه گفتوگو است. اصل را باید بر توافق گذاشت. مدیرمسئول روزنامه کیهان به عنوان اصلیترین سخنگوی تندروها نکتهای را گفته که قابل توجه است. او گفته که؛ «ادامه حضور ایران در NPT باج دادن است. خروج ایران از آن تنها پاسخی است که میتواند محاسبات دشمن را بر هم بزند.» گرچه این حرف بسیار خطرناک و ضدایرانی است ولی از یک نظر درست است این که نمیتوان در NPT ماند و این وضعیت تحریمها و تنشها نیز همچنان ادامه یابد.
البته نکتهای که او به آن توجه نمیکند یا توجه دارد و اظهار نمیکند این است که این تصمیم فقط در سطح مقام رهبری است چون مسئلهای راهبردی است. بنابراین اگر ایشان هم، چنین رویکردی را تأیید میکنند بهطور رسمی اعلام و همان راه را بروید در غیر این صورت ماندن در این سازمان و ادامه سیاستهای جاری هیچ مسئله و مشکلی را حل نمیکند.
اکنون فرصت تکرار سیاستهای گذشته نیست. حتی قدری هم دیر شده است. ولی در هر حال مردم انتظار دارند که سیاستهای متناقض و ناهمخوان گذشته کنار گذاشته شود. پیروی از سیاست روشن و هماهنگ لازمه عبور از این وضعیت است. گرچه همچنان فکر میکنیم که کلید حل مسائل در اصلاح سیاست داخلی و بازگشت به مردم است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید