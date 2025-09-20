En
آمار حیرت‌آور کریستیانو رونالدو در النصر عربستان!

کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی و اسطوره فوتبال جهان، پس از جدایی از رئال مادرید در سال ۲۰۱۸، موفق شده در طول ۷ سال اخیر مجموعاً ۳۰۰ گل به ثمر برساند؛ رکوردی که بار دیگر نشان‌دهنده کیفیت، ثبات و انگیزه بالای این بازیکن در مسیر حرفه‌ای‌اش است.
آمار حیرت‌آور کریستیانو رونالدو در النصر عربستان!

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، پس از ترک رئال مادرید، رونالدو ابتدا به یوونتوس منتقل شد و در ۳ فصل حضور در تورین توانست بیش از ۱۰۰ گل برای این باشگاه ثبت کند. عملکرد او در سری آ نه تنها موجب تقویت خط حمله یوونتوس شد، بلکه بار دیگر توانایی‌های گلزنی بی‌نظیر او را به نمایش گذاشت. در ادامه، رونالدو به منچستریونایتد بازگشت و در لیگ برتر انگلیس نیز موفق شد در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی گل به ثمر برساند و به یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های تیم تبدیل شود. حضور در النصر و فوتبال آسیا نیز از روند گلزنی کریستیانو رونالدو کم نکرده است‌.

در کنار باشگاهی، رونالدو در سطح ملی نیز توانسته سهم قابل توجهی در گلزنی برای تیم ملی پرتغال داشته باشد. ترکیب تجربه، هوش تاکتیکی و قدرت فیزیکی بالا، موجب شده تا او همچنان در ۴۰ سالگی یکی از مؤثرترین مهاجمان جهان باقی بماند.

رونالدو در طول این ۷ سال، نه تنها گلزنی ثابت داشته، بلکه در مواقع حساس بازی‌ها نیز توانسته تیم‌هایش را از بحران خارج کند و نتایج حیاتی کسب نماید. این روند ثابت، نشان می‌دهد که حتی پس از خروج از رئال مادرید، انگیزه و کیفیت او تغییری نکرده و همچنان در صدر مهاجمان جهان قرار دارد.

با ثبت ۳۰۰ گل در ۷ سال پس از جدایی از رئال، کریستیانو رونالدو یک بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گلزنان تاریخ فوتبال تثبیت کرده است. این آمار نه تنها دستاورد شخصی، بلکه نشانه تأثیرگذاری او بر تیم‌ها و رقابت‌های مختلف است و مرجع مهمی برای بررسی تاریخچه گلزنی مهاجمان معاصر محسوب می‌شود.

اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
