En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رازگشایی از مرگ تلخ دو کودک با خوردن ماکارونی

پس از گذشت یک سال از ماجرای مسمومیت مرموز دو کودک تهرانی که گفته می‌شد پس از مصرف ماکارونی، جان باخته‌اند، پزشکی قانونی اسرار این پرونده را فاش کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۲۰
| |
838 بازدید

رازگشایی از مرگ تلخ دو کودک با خوردن ماکارونی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پس از گذشت یک سال از ماجرای مسمومیت مرموز دو کودک تهرانی که گفته می‌شد پس از مصرف ماکارونی، جان باخته‌اند، پزشکی قانونی اسرار این پرونده را فاش کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسمومیت کودکان نه به خاطر ماکارونی، که به دلیل مصرف قرص برنج بوده است.

مرداد سال گذشته گزارش‌های‌ تکان‌دهنده‌ای از مرگ ۲ برادر ۱۶ ماهه و ۷ ساله تهرانی به دلیل خوردن ماکارونی منتشر شد و جنجال زیادی در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی بوجود آورد. این دو برادر خردسال پندار و پویان نام داشتند که گفته می‌شود بر اثر مسمومیت جان باخته‌اند.

وقتی ماجرای مرگ این دو کودک به قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران گزارش شد، بررسی‌ها درباره این حادثه کلید خورد. تحقیقات نشان می داد که شب حادثه این دو کودک و پدر و مادرشان‌ پس از خوردن ماکارونی که در خانه تهیه کرده بودند، حالشان بد شده و توسط همسایه‌ها به بیمارستان منتقل شده بودند. آنها سرگیجه و حالت تهوع داشتند که پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند و بعد از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شدند اما این پایان ماجرا نبود. چرا که دو پسربچه خردسال خانواده مجددا حالشان بد شده و زمانی که پدر و مادر، برای انتقال دو کودک به بیمارستان اقدام کردند، پندار در مسیر بیمارستان فوت شد و برادر بزرگترش ۲۴ ساعت بعد، به رغم تلاش کادر درمان، جانش را از دست داد.

از همان روزهایی که پرونده این حادثه در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد، جنجال زیادی هم در رسانه‌ها بوجود آمد. چرا که اعضای این خانواده پس از خوردن ماکارونی دچار مسمومیت شده بودند و این غذای محبوب، حالا متهم درجه مرگ دو کودک بی‌گناه بود.

همزمان، تحقیقات تیم جنایی آغاز شد و در نخستین گام اجساد دو کودک به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت دقیق مرگ آنها مشخص شود. این بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه روز گذشته پزشکی قانونی پس از گذشت یک سال اعلام کرد که علت مرگ دو کودک، مصرف ماکارونی فاسد یا کهنه نبوده بلکه علایم مسمومیت دو کودک شبیه به مسمومیت با قرص برنج است. باتوجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، حالا دو فرضیه مطرح شده است. اینکه دو کودک خردسال و پدر و مادرشان مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند یا قربانی سهل‌انگاری شده بودند.

در این شرایط و برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه از پدر و مادر دو کودک تحقیق و معلوم شد که به خانه این زوج جوان، پرستار بچه‌ها(قربانیان)، دختر این پرستار و همسایه‌ها رفت و آمد داشته اند. این احتمال وجود دارد که یکی از این افراد به صورت عمدی یا سهوی در ماجرای مرگ دو کودک خردسال نقش داشته باشد.

در این شرایط تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را زیر نظر بازپرس جنایی از مظنونان این پرونده آغاز کرده اند تا اسرار مرگ دو کودک رازگشایی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ کودک مرگ مشکوک ماکارونی قرص برنج مسمومیت پزشکی قانونی خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرونده مرگ تلخ دو کودک تهرانی با ماکارونی مسموم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005Zv6
tabnak.ir/005Zv6