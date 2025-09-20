رازگشایی از مرگ تلخ دو کودک با خوردن ماکارونی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پس از گذشت یک سال از ماجرای مسمومیت مرموز دو کودک تهرانی که گفته می‌شد پس از مصرف ماکارونی، جان باخته‌اند، پزشکی قانونی اسرار این پرونده را فاش کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسمومیت کودکان نه به خاطر ماکارونی، که به دلیل مصرف قرص برنج بوده است.

مرداد سال گذشته گزارش‌های‌ تکان‌دهنده‌ای از مرگ ۲ برادر ۱۶ ماهه و ۷ ساله تهرانی به دلیل خوردن ماکارونی منتشر شد و جنجال زیادی در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی بوجود آورد. این دو برادر خردسال پندار و پویان نام داشتند که گفته می‌شود بر اثر مسمومیت جان باخته‌اند.

وقتی ماجرای مرگ این دو کودک به قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران گزارش شد، بررسی‌ها درباره این حادثه کلید خورد. تحقیقات نشان می داد که شب حادثه این دو کودک و پدر و مادرشان‌ پس از خوردن ماکارونی که در خانه تهیه کرده بودند، حالشان بد شده و توسط همسایه‌ها به بیمارستان منتقل شده بودند. آنها سرگیجه و حالت تهوع داشتند که پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند و بعد از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شدند اما این پایان ماجرا نبود. چرا که دو پسربچه خردسال خانواده مجددا حالشان بد شده و زمانی که پدر و مادر، برای انتقال دو کودک به بیمارستان اقدام کردند، پندار در مسیر بیمارستان فوت شد و برادر بزرگترش ۲۴ ساعت بعد، به رغم تلاش کادر درمان، جانش را از دست داد.

از همان روزهایی که پرونده این حادثه در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد، جنجال زیادی هم در رسانه‌ها بوجود آمد. چرا که اعضای این خانواده پس از خوردن ماکارونی دچار مسمومیت شده بودند و این غذای محبوب، حالا متهم درجه مرگ دو کودک بی‌گناه بود.

همزمان، تحقیقات تیم جنایی آغاز شد و در نخستین گام اجساد دو کودک به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت دقیق مرگ آنها مشخص شود. این بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه روز گذشته پزشکی قانونی پس از گذشت یک سال اعلام کرد که علت مرگ دو کودک، مصرف ماکارونی فاسد یا کهنه نبوده بلکه علایم مسمومیت دو کودک شبیه به مسمومیت با قرص برنج است. باتوجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، حالا دو فرضیه مطرح شده است. اینکه دو کودک خردسال و پدر و مادرشان مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند یا قربانی سهل‌انگاری شده بودند.

در این شرایط و برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه از پدر و مادر دو کودک تحقیق و معلوم شد که به خانه این زوج جوان، پرستار بچه‌ها(قربانیان)، دختر این پرستار و همسایه‌ها رفت و آمد داشته اند. این احتمال وجود دارد که یکی از این افراد به صورت عمدی یا سهوی در ماجرای مرگ دو کودک خردسال نقش داشته باشد.

در این شرایط تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را زیر نظر بازپرس جنایی از مظنونان این پرونده آغاز کرده اند تا اسرار مرگ دو کودک رازگشایی شود.