حریف دانیال سهرابی مدال طلا را از دست داد

کشتی گیر فرانسوی در دیدار فینال همچون مبارزه با دانیال سهرابی با سر به صورت کشتی گیر آذربایجان زد که باعث شد ۲ امتیاز جریمه شود و مدال طلای جهان را از دست بدهد.
حریف دانیال سهرابی مدال طلا را از دست داد

به گزارش تابناک، ابراهیم قانم کشتی گیر مصری الاصل فرانسه که در جریان مسابقات وزن ۷۲ کیلوگرم قهرمانی جهان، با ضربه سر باعث خونریزی چانه و لب دانیال سهرابی شده بود و با توجه به پایان ۴ دقیقه زمان پزشکی سهرابی، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل سهرابی به برتری رسیده بود در فینال این وزن مقابل اولوو غنی زاده از آذربایجان در حالیکه ۲ بر یک پیش بود در دقیقه پایانی با ضربه سر به ابروی کشتی گیر آذربایجانی زد و باعث پارگی ابروی این کشتی گیر شد که این اتفاق با اعتراض کشتی گیر آذربایجان مواجه شد.

داوران پس از بازبینی ویدیویی ۲ امتیاز به کشتی گیر آذربایجان دادند تا در نهایت ابراهیم قانم این بار با ضربه سری که به حریف وارد کرد به راحتی مدال طلا را از دست داد.

