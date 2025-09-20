En
پس از پایین آمدن فشار عصبانیت پیشکسوتان استقلال حالا با نزدیک شدن به دیدار پیکان آنها به دنبال جذب حمایت همه جانبه هواداران از تیم محبوبشان هستند.
استقلال را به خاطر این ۷ گل کنار نمی‌گذاریم

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، محمد نوری بازیکن اسبق استقلال در صحبتی که با خبرورزشی انجام داد، درباره نتیجه تلخ و فاجعه بار شکست هفت بریک استقلال در دبی مقابل الوصل اظهار داشت: «قطعاً من و همه استقلالی‌های کشور از شکست ۷ بر یک مقابل الوصل ناراحت و عصبانی هستیم اما آن مسابقه تمام شده و حالا باید به فکر روزهای آینده باشیم. از این قبیل شکست‌های پرگل در تاریخ فوتبال ملی و باشگاهی کم نبوده اما قرار نیست با رقم خوردن چنین نتایجی استقلال را ببوسیم و آن را کنار بگذاریم بلکه الان وقت آن است که بیش از همیشه پای این تیم بایستیم و از آن حمایت کنیم تا دوباره سرپا شود. فکر کنم بازیکنان استقلال هم به اندازه کافی انتقاد شنیدند و فهمیدند که کم کاریشان در زمین دبی چه فشاری روی هواداران و پیشکسوتانشان آورده و چه عواقبی برای خودشان داشته است».

وی همچنین با انتقاد از پاسخ‌های تند و دور از انتظار برخی بازیکنان ایرانی تیم استقلال پس از شکست مقابل الوصل گفت: «صد رحمت به نازون! این بنده خدا سه ماه نیست به استقلال آمده ولی به اندازه‌ای ناراحت و خجالت زده بود که هم در تصاویر مشخص بود و هم از لحظه‌ای که بازی در دبی تمام شده خبری از او نیست. ما این توقع را از شما داشتیم آقایان سهرابیان، آزادی و آقاسی! نه اینکه به این شکل حاضر جوابی کنید و بگویید حرص نخورید، نترسید! شما فقط یک راه دارید آن هم جبران این نتیجه با بردهای متوالی است».

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
3
پاسخ
بازیکنان پولدار بی غیرتو کنار بگذارید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
این بازیکنان فقط بفکر پول هستند وغیرت تیمی تمام شده
