به گزارش تابناک، مسابقات مرحله نیمهنهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان با صعود علیرضا مهمدی نایب قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس به فینال پیگیری شد.
در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی، در دور اول با نتیج ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیشرو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحلعه با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.
علیرضا مهمدی در دیدار مرحله نیمهنهایی دیوید لوسونچی قهرمان جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر سه شکست داد و به عنوان ششمین فرنگیکار کشومان گام به فینال گذاشت. مهمدی در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم باید با الکساندر کوماروف از صربستان مبارزه کند.
پیش از این امین میرزازاده، سعید اسماعیلی، پیام احمدی، غلامرضا فرخی و محمدامین ساروی به فینال مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب گام گذاشته بودند.
حضور ۶ فرنگی کار ایران در فینال یک رکورد بینظیر به شمار میرود که در تاریخ این رشته برای ایران تکرار نشده است. فرنگیکاران ایران تا کنون ۲ مدال طلا و یک نقره کسب کردند. امین میرزازاده و غلامرضا فرخی به مدال طلا و پیام احمدی به مدال نقره رسیدند.
تا ساعتی دیگر سیددانیال سهرابی برای مدال برنز و محمدهادی ساروی برای مدال طلا به میدان خواهند رفت.
حضور ۶ فینالیست در کشتی فرنگی یک اتفاق کم سابقه در کشتی ایران به شمار میرود. ۶ آزادکاران ایران در مسابقات جهانی ۱۹۶۱ به دیدار فینال رسیده بودند که حاصل آن پنج طلا و یک نقره بود.
