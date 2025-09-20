هفته پایانی شهریورماه برای سینماها با افت فروش حدودا ۴ میلیارد تومانی همراه بود. در این هفته و با اضافه شدن «گوزن های اتوبان»، الناز شاکردوست پس از ۱ سال و نیم با فیلمی به سینماها آمد که در اولین هفته اکران در جمع پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته گذشته قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، گیشه سینماها در آخرین هفته تابستان، ثبات نسبی را تجربه کرد. پنج فیلم ابتدای جدول همچون هفته گذشته، ثابت بوده اما فروش کلی سینما نسبت به هفته گذشته حدود ۴ میلیارد تومان افت کرده بود.

در هفته‌ای که گذشت، کمدی «مرد عینکی» همچنان جایگاه خود را در صدر جدول فروش حفظ کرد و تابستان را با صدرنشینی به پایان رساند. این فیلم با فروش نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان در هفته گذشته، همچنان در صدر جدول باقی ماند.

دو درام «پیرپسر» و «زن و بچه» با فروش پایاپای ۴ میلیارد تومانی در جایگاه دوم و سوم جدول فروش ایستادند. باقی ماندن «ناتور دشت» با فروش ۲ میلیارد تومانی در جایگاه پنجم جدول فروش نیز، اتفاق مثبتی برای این درام است.

جابه‌جایی فیلم‌ها در جدول فروش اما از جایگاه ششم آغاز می‌شود. پویانمایی «فرمانروای آب» با فروش حدود ۱ میلیارد تومانی به جایگاه ششم جدول فروش رسیده و در حال حاضر تنها انیمیشن در میان فیلم‌های پر فروش هفته است.

درام «گوزن های اتوبان» که ۲۶ شهریور به اکران رسید، توانست با سه روز فروش خود را به جایگاه هفتم جدول فروش برساند و حدودا ۸۳۰ میلیون تومان به گیشه واریز کند. در این فیلم الناز شاکردوست در کنار نوید پورفرج دو نقش اصلی این فیلم را برعهده دارند.

«آدم فروش» نیز با فروش حدودا ۸۰۰ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته افت نسبی را تجربه کرد و عنوان هشتمین فیلم پرفروش هفته را به خود اختصاص داد.

کمدی «صددام» که چند هفته متوالی با فروش ۱ میلیارد تومانی در میان فیلم های پرفروش هفته جای داشت، در این هفته تنها توانست ۵۰۰ میلیون تومان به گیشه واریز کند و در جایگاه نهم جدول فروش قرار گیرد. این کمدی که با فروش ۱۳۴ میلیارد تومانی خود تا اینجا چهارمین فیلم پرفروش سال لقب گرفته، پس از اقبال نسبتا خوب مخاطبان از روی پرده کنار رفت.

آخرین اثر از فیلم های پرفروش هفته به «جزایر قناری» اختصاص دارد که با فروش ۵۳۰ میلیون تومانی، جمع کمدی‌های پر فروش هفته را به چهار فیلم می‌رساند.

در سومین هفته از شهریورماه، سینماها به فروش کلی ۳۵ میلیارد تومانی دست یافته بودند که در هفته گذشته و همزمان با آخرین هفته تابستان، ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به گیشه سینماها واریز شد. این افت فروش را می‌توان ناشی از سفرهای پایان تعطیلات تلقی کرد و امیدوار بود که از این هفته با اضافه شدن دو فیلم «لاک پشت» و انیمیشن «یوز» جهش نسبی در فروش هفتگی سینماها اتفاق بیفتد.