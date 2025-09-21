دو مدل لقمه سالم برای تغذیه دانش آموزان

لقمه‌های سالم نان و پنیر و یا شکلات و موز یک صبحانه مقوی و اشتهابرانگیز برای دانش آموزان و تغذیه مدرسه است.

به گزارش تابناک؛ با نزدیک شدن به ماه مهر و فصل شروع مدارس یکی از دغدغه‌های مادران این است که چه نوع خوراکی را برای تغذیه کودکان خود در مدرسه تهیه کنند که هم بچه‌ها آن را دوست داشته باشند و هم سالم و مقوی باشد و انرژی لازم را تا پایان ساعت مدرسه در بدن کودکان فراهم کند. گرچه کودکان امروز بیشتر به خوراکی‌های ممنوعه و مضر مثل انواع چیپس و پفک و کیک و آبمیوه‌های بازاری علاقه دارند، شما می‌توانید با خلاقیت و ابتکار لقمه‌های خوشمزه و سالم خانگی را در منزل برای آنها تهیه کنید و مطمئن باشید که بچه‌ها از خوردن آن لذت می‌برند. در این مطلب می‌خواهیم آموزش دو مدل لقمه سالم و خوشمزه را با شما به اشتراک بگذاریم که روش تهیه بسیار آسانی دارد و برای تغذیه دانش‌آموزان در مدرسه بسیار مناسب است. اگر دوست دارید این لقمه‌های خوشمزه را در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با آموزش دو مدل لقمه سالم و مقوی همراه ما باشید.

لقمه نان و پنیر و گردو

مواد لازم

نان باگت: ۱ عدد

پنیر خامه‌ای: ۲ قاشق غذاخوری

گردوی خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

سبزی خوردن خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

برای درست کردن این لقمه خوشمزه ابتدا پنیر خامه‌ای را داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس گردو و سبزی خوردن خرد شده را اضافه کنید و خوب مواد را هم بزنید تا به صورت یکدست با هم مخلوط شوند. نان باگت را کاملا از وسط باز یا در اصطلاح سفره کنید و مقداری از خمیر‌های اضافه را بردارید. مایه پنیری را روی سطح نان بریزید و کاملا پخش کنید. حالا خیلی آرام نان باگت را از یک جهت رول کنید و رول آماده را داخل سلفون بپیچید و به مدت ۱ ساعت داخل یخچال قرار بدهید تا خودش را بگیرد. بعد از این مدت زمان نان را از یخچال خارج کنید. سلفون را باز کنید و با کمک یک چاقوی تیز نان را مانند شیرینی رولت برش بزنید. نوش جان.

لقمه نوتلا و موز

مواد لازم

نان باگت: ۱ عدد

نوتلا یا شکلات صبحانه: ۲ قاشق غذاخوری

موز: ۱ عدد

طرز تهیه

برای درست کردن این لقمه خوشمزه کافی است نان باگت را از وسط کاملا باز یا در اصطلاح سفره کنید. مقداری از خمیر اضافه نان باگت را بردارید و نوتلا یا شکلات صبحانه یا کره بادام زمینی را وسط نان بریزید و کاملا پخش کنید. حالا یک عدد موز را پوست بگیرید و لبه نان قرار بدهید و بعد از همان سمتی که موز را قرار داده‌اید، نان را رول کنید. نان رول شده را لای سلفون بپیچید و به مدت ۱ ساعت داخل یخچال بگذارید تا خودش را بگیرد، سپس آن را از یخچال خارج کنید. سلفون را بردارید و نان را با کمک یک چاقوی نوک تیز به شکل رولت برش بزنید. نوش جان.