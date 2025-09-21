En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت

به گفته یک متخصص بیوشیمی و تغذیه، ادعایی که پیرامون ظروف مسی می‌شود این است که مس و آهن موجود در این ظروف برای بدن مفید است و اثر درمانی دارد؛ در حالی که آهن، مس و روی موجود در این ظروف به شکل اکسید شده بوده و به هیچ عنوان نمی‌تواند مورد استفاده بدن قرار گیرد و حتی می‌تواند در کبد و سیستم عصبی تجمع کرده و زیان‌ آور باشد.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۷۵
| |
369 بازدید

ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ یک دکترای بیوشیمی و تغذیه می‌گوید: تنها مزیت ظروف مسی این است که با توزیع و انتشار مطلوب حرارت به قسمت‌های مختلف ظرف باعث پخت خوب و با کیفیت غذا می‌شود. اما در مقابل آثار زیانباری برای سلامت دارد. مس، روی و آهن از جمله عناصر دو ظرفیتی هستند که قابلیت اکسید شدن بالایی دارند و در ترکیب با غذا‌های اسیدی و نمک دار به سرعت وارد واکنش‌های خطرناک می‌شوند.

استفاده از ظروف مسی را به حداقل برسانید

سطح این ظروف لزوما باید با لایه‌ای از قلع یا فولاد ضد زنگ (استیل) یا نیکل پوشانده شود. ظروف مسی اگر پوشش مناسب نداشته باشد و جدارشان آسیب دیده باشد با آزاد کردن محتوای فلزی باعث آسیب به سیستم عصبی و کبد می‌شوند. نکته مورد توجه این‌که در صورت مسمومیت با قلع در مقایسه با مس خطرات بیشتری سلامت را تهدید می‌کند؛ بنابراین استفاده از ظروف مسی را به حداقل برسانید.

علت بروز لکه‌های سیاه روی ظروف مسی

برخی ظروف مسی موجود در بازار حین پخت یا در تماس با رطوبت دچار تغییر رنگ و لکه‌های سیاه رنگ می‌شوند که گاهی به واسطه شست و شو با سیم ظرفشویی تا حدودی ناپدید و مجدد ظاهر می‌شوند.

دکتر شفیعی می‌گوید: مس به دلیل ظرفیت بالای اکسیداسیون و قابلیت ترکیب بالا با مواد غذایی به شدت سلامت غذا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در صورتی که پوشش مناسب و استاندارد روی آن انجام نگرفته باشد این آسیب زایی دو چندان شده و چنین واکنش‌هایی بروز می‌کند. در صورت مشاهده چنین نشانه‌هایی ظرف را به مرکز عرضه کننده عودت دهید.

با چسبندگی ظروف مسی چه کنیم؟

گفته می‌شود در هنگام استفاده از ظروف مسی باید از قاشق پلاستیکی و چوبی استفاده شود. با توجه به این‌که در این ظروف غذا می‌چسبد و باید از اسکاچ و سیم ظرفشویی استفاده شود دیگر چه لزومی به مصرف قاشق غیرفلزی است. دکتر شفیعی معتقد است، ظروف مسی استاندارد که با پوشش مناسب تهیه شده باشند قاعدتا چسبندگی کمی دارند. متاسفانه اغلب ظروف موجود در بازار به طریقه سنتی تهیه شده و پوشش استانداردی ندارند و بهتر است به دلیل ظرفیت اکسیداسیون بالای مس از خط و خش دار شدن آن اجتناب و برای افزایش ضریب نچسبیدن غذا از ظروف دیگر استفاده یا اقدام به خرید ظروف مسی از نوع استاندارد کرد.

توصیه می‌شود برای ترکیب کردن یا برداشتن غذا از این ظروف از قاشق‌های غیرفلزی استفاده شود و هرگز برای شست‌وشوی آن سیم ظرفشویی به کار نبرید.

دستبند‌های مسی خواص درمانی دارند؟

مدت زمان زیادی است که از دستبند و النگو و انگشتر مسی به جهت تامین مس بدن برای درمان درد‌های التهابی و مفاصل استفاده می‌شود. مدعیان معتقدند دارو‌های داروخانه‌ای نمی‌توانند کمبود مس بدن را جبران کنند. دکتر شفیعی بیان می‌کند: درد‌های آرتریتی و مفصلی و استخوانی، مزمن و طولانی مدت هستند و این وسایل و ابزار‌ها اثرات درمانی طولانی مدت و موثر ندارند. میزان نیاز بدن ما به مس اندک است و وقتی همین میزان به راحتی از مواد غذایی تامین می‌شود نیازی به استفاده از این دستبند‌ها و ظروف یا کفگیر‌ها و لیوان مسی نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ظروف مسی پخت غذا سیستم عصبی
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پخت همزمان غذا با چاپگر سه بعدی جدید چینی‌ها
قدیمی‌ترین دستور پخت غذای جهان
علل صرع در کودکان و نوجوانان چیست؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
آخرین اخبار
حضور عمو فیتیله‌ای در مراسم ختم امید جهان
ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت
چرا مدیران دچار فرسودگی شغلی می‌شوند؟
دو گل سهم رونالدو در بازی یکطرفه النصر با الریاض
یک شهر ایران رکورددار گرما در جهان شد
«تقصیر خودتان بود و خوب کردیم!»/همه دروغ‌های آمریکا وقتی استفاده از بمب اتم ضرورت نداشت و ژاپن زانو زده بود
حمایت ایران از روسیه کار دستش داد/ نشانه‌ای از سازش آمریکا با ایران وجود ندارد
وضعیت دمای هوای فردا یکشنبه ۳۰ شهریور + نقشه
اضطراب و شادمانی علیرضا دبیر و تیم ملی حین کشتی‌ها را ببینید
جشن تولد «بانو سوسانو» کنار همسر فوتبالیستش + عکس
آمار حیرت‌آور کریستیانو رونالدو در النصر عربستان!
باران تابستانی خیابان‌های این شهر را استخر کرد!
عکس: پوستر اتحادیه جهانی برای قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
کشف رازآلود یک جسد در میان زباله‌ها
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۲۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZuN
tabnak.ir/005ZuN