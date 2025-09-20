رونالدینیو توپ طلای ۲۰۲۵ را اهدا خواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از سایت طرفداری؛ شصت‌ونهمین دوره مراسم توپ طلا، روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در تئاتر دو شاتله پاریس برگزار خواهد شد. رسانه‌ها مدعی شده‌اند که عثمان دمبله از پاری سن ژرمن و لامین یامال از بارسلونا، مدعیان اصلی دریافت توپ طلای ۲۰۲۵ هستند و جایزه مذکور به احتمال فراوان، به یکی از این دو خواهد رسید.

فرانس فوتبال تصمیم گرفته که اهدای توپ طلای ۲۰۲۵ را به اسطوره محبوب فوتبال برزیل یعنی رونالدینیو بسپارد. فاتح توپ طلای ۲۰۰۵، روز دوشنبه در تئاتر دو شاتله حاضر خواهد بود تا معتبرترین جایزه فردی جهان فوتبال را به برنده آن اهدا کند. نکته جالب توجه این است که مدعیان اصلی توپ طلا برای تیم‌های بارسلونا و پاری سن ژرمن بازی می‌کنند و رونالدینیو سابقه حضور در هر دو باشگاه را در کارنامه دارد.