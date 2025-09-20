پزشکیان قهرمانی تیم کشتی فرنگی را تبریک گفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابتهای جهانی کرواسی، تصریح کرد: این قهرمانی ارزشمند، نشان از پویایی ملت ایران و شایستگی جوانان غیور این مرز و بوم در فتح قلههای افتخار است و امیدوارم شاهد تداوم کسب چنین افتخاراتی در همه رشتههای ورزشی باشیم.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
فرزندان غیور و پر توان کشورمان بار دیگر با درخشش مقتدرانه و زودهنگام در مسابقات جهانی کشتی فرنگی در زاگرب، برگ زرینی بر دفتر پرافتخارات ورزشی کشورمان افزودند و با نمایش و خلق صحنههای دیدنی از توانمندیها و استعدادهای خود، دل ملت بزرگ ایران را شاد کردند و در جایگاه واقعی خود قرار گرفتند.
این قهرمانی ارزشمند، نشان از پویایی ملت ایران و شایستگی جوانان غیور این مرز و بوم در فتح قلههای افتخار است و امیدوارم شاهد تداوم کسب چنین افتخاراتی در همه رشتههای ورزشی باشیم.
اینجانب ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی، این موفقیت بزرگ را به ملت ایران، جامعه وررزشی و بهویژه قهرمانان و خانوادههای گرامی آنان صمیمانه تبریک عرض میکنم و موفقیت روزافزون همه ورزشکاران کشور را در عرصههای مختلف ورزشی خواستارم.
