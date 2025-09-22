تولید کالاهای اساسی کاهش یافت/ وزیر جهادکشاورزی استیضاح می شود؟

حامد یزدیان، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک، در خصوص اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که رشد بخش کشاورزی در سه ماه اخیر منفی ۸ درصد بوده اما وزیر کشاورزی، از رشد ۵.۶ درصدی در این بخش خبر داده بود، گفت: واقعیت این است که سال‌هاست آمار و داده‌های بخش کشاورزی با ابهام و عدم اطمینان همراه بوده است. دلیل اصلی این مسئله، نبود زیرساخت‌های لازم و سامانه‌های جامع و قابل اتکا در این حوزه است. گرچه در سال‌های اخیر گام‌هایی برای کاهش این اختلاف‌ها برداشته شده، اما همچنان بخشی از این ناهماهنگی‌ها ناشی از بی دقتی داده‌ها و تفاوت در تعاریف آماری است.

وی افزود: برای نمونه، در برخی گزارش‌ها آمار مربوط به زراعت ارائه می‌شود، اما تولیدات باغی نیز در آن لحاظ می شود؛ یا در مواردی، تولیدات دام و طیور ذیل بخش کشاورزی محاسبه می‌شود و در برخی دیگر خیر. بنابراین اختلاف آماری، بیشتر ناشی از تفاوت تعاریف و چارچوب‌های محاسباتی است و نمی‌توان الزاماً یکی را درست و دیگری را نادرست دانست؛ بلکه هر یک ناظر بر بخشی از واقعیت است.

منافع عده ای در عدم شفافیت آماری است!

یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه متأسفانه همچنان داده‌های بخش کشاورزی فاقد اتکای لازم است و امکان ارائه آمار کاملاً مطمئن وجود ندارد، ادامه داد: در قوانین برنامه‌ای نیز بر ایجاد سامانه‌های مکان‌محور و یکپارچه برای جمع‌آوری اطلاعات کشاورزی تأکید شده است. وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی در این زمینه آغاز کرده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. همچنین باید اذعان داشت که در برخی موارد، منافع برخی افراد در تداوم این عدم شفافیت‌ها نهفته است.

به گفته این مقام مسئول، نخست باید تأکید کنم که در مورد کالاهای اساسی و استراتژیک، رشد منفی به طور قطعی رخ داده است. به عنوان نمونه، در تولید گندم و جو که از مهم‌ترین محصولات استراتژیک کشور محسوب می‌شوند، کاهش جدی ثبت شده است. در مقابل، ممکن است در برخی اقلام مانند محصولات باغی یا صیفی‌جات رشد تولید مشاهده شود.

کاهش تولید جو؛ افزایش قیمت گوشت قرمز

وی توضیح داد: این وضعیت موجب شده اثرات کاهش تولید کالاهای اساسی به‌وضوح در سفره مردم مشخص شود. به طور خاص، کاهش تولید جو به عنوان نهاده دامی، موجب جهش قیمتی در این محصول شد و اثر مستقیم بر هزینه تولید و قیمت گوشت گذاشت. در زمینه گندم نیز شاهد کاهش نزدیک به چهار میلیون تُن نسبت به سال گذشته بوده‌ایم. در حالی‌که سال گذشته کشور به خودکفایی در تولید گندم رسیده بود، امسال بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شد. خوشبختانه به دلیل تدابیر گرفته شده در زمان مناسب، ذخایر گندم کشور با مشکل مواجه نشده است. با این حال، علت اصلی کاهش تولید، کمبود بارش‌ها در سال جاری بوده است.

دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شخص وزیر به تنهایی مسئول تمام اتفاقات حوزه کشاورزی نیست و بسیاری از نتایج، حاصل سیاست‌ها و عملکرد بلندمدت است، تصریح کرد: با این حال، مجلس از ابزارهای نظارتی خود در خصوص وزیر جهاد کشاورزی استفاده کرده و در آینده نیز می کند. تاکنون بارها وزیر به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت شده و نمایندگان سؤالات متعددی را مطرح کرده‌اند. در برخی موارد، پاسخ‌های وزیر قانع‌کننده نبوده و موضوع به صحن علنی کشیده شده است. حتی در یکی از موارد، بحث کارت زرد نیز مطرح بود، هرچند در نهایت وزیر کارت زرد دریافت نکرد.



مجبور شویم، استیضاح می کنیم

به گفته یزدیان، چندین طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون کشاورزی تصویب و به صحن ارائه شده است که بخشی از آنها در دست بررسی است. مجلس در این زمینه هیچ‌گونه ملاحظه یا رودربایستی با وزرا، از جمله وزیر جهاد کشاورزی، ندارد و به صورت شفاف عمل می کند. اگر نوسانات بازار ادامه یابد و وزیر نتواند برنامه روشنی ارائه دهد یا تغییرات اساسی در سیاست‌ها و مدیریت‌های کلیدی اعمال نشود، مجلس ناگزیر به گرفتن تصمیمات جدی‌تر، از جمله استیضاح، است.