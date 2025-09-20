به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ او در تشریح ماجرا گفت: «یک ماه قبل از ماجرا تصادف شدیدی کردم و به ناچار خانه‌نشین شدم. در این مدت نتوانستم به دانشگاه بروم و دوستان و همکلاسی‌هایم هر روز جویای احوالم بودند. در این میان، همکلاسی‌ام بابک با من تماس گرفت تا حالم را بپرسد و من هم جزئیات تصادف و روند درمانی‌ام را برایش توضیح دادم. در نهایت، صحبت‌هایمان به امور مربوط به دریافت خسارت از بیمه کشیده شد و بابک مدعی بود اگر مدارکم را به او بدهم در اداره بیمه آشنا دارد و می‌تواند کارهایم را با سرعت بیشتری انجام دهد. من هم خوشحال شدم و قرار شد وقتی بهتر شدم با او تماس بگیرم.»

شاکی افزود: «بعد از بهبودی نسبی با بابک تماس گرفتم تا مدارک بیمه‌ام را به او تحویل دهم و در خلال صحبت‌هایمان به او گفتم می‌خواستم گوشی موبایلم را هم عوض کنم که تصادف کردم و نشد. بابک بازهم ادعا کرد با یک موبایل‌فروش آشنایی دارد و می‌تواند با قیمت خیلی پایین‌تر برایم گوشی بخرد. فردای آن روز بابک تماس گرفت و گفت برایم گوشی خریده و می‌خواهد برای تحویل گوشی و هم اینکه حال و هوایم عوض شود، دنبالم بیاید. من هم قبول کردم و بابک با اردلان به دنبالم آمدند. چند دقیقه‌ای که در خیابان چرخیدیم بابک گفت گوشی را در خانه جا گذاشته و از من خواست به خانه‌اش برویم که گوشی را برداریم.»

نسرین ادامه داد: «من هم که به او اعتماد داشتم پذیرفتم و به خانه بابک که طبقه سوم یک آپارتمان قدیمی بود رفتیم. البته آسانسور نداشت و به سختی توانستم بالا بروم، اما دقایقی بعد از ورودم به خانه بابک، او و اردلان بدون توجه به التماس‌هایم به من تجاوز کردند. حالا هم از هر دو آنها شکایت دارم.»

با شکایت نسرین، دو پسر جوان بازداشت شدند، اما اتهام‌شان را نپذیرفتند. با تکمیل تحقیقات، برای بابک و اردلان به اتهام زنای غیرمحصنه کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

جلسه مواجهه حضوری متهمان و شاکی

در این جلسه، شاکی بار دیگر اظهاراتش را تکرار کرد و خواستار اشد مجازات برای دو همکلاسی‌اش شد. پس از آن دو متهم با انکار اتهام‌شان مدعی شدند هیچ ارتباطی با شاکی نداشتند و از شکایتی که علیه‌شان مطرح شده متعجب شده‌اند.

با پایان این جلسه مقرر شد دو پسر دانشجو در ادامه دادرسی طی روز‌های آتی از خود در برابر اتهام‌شان دفاع کنند.