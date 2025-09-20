در روزهای اخیر برخی گزارش‌های مردمی از ترک‌برداشتن سی‌وسه‌پل اصفهان به دلیل فرونشست زمین منتشر شده بود؛ اما اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان با رد این موضوع، اعلام کرد هیچ‌گونه ترک یا آسیبی در این بنای تاریخی به وجود نیامده است.

به گزارش تابناک؛ فرونشست زمین یکی از معضلات جدی اصفهان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود که بسیاری آن را به خشک‌شدن بستر زاینده‌رود نسبت می‌دهند. همین مساله باعث شده حساسیت عمومی نسبت به آثار تاریخی شهر به‌ویژه پل‌های تاریخی افزایش یابد.

در این رابطه اخباری در خصوص ترک‌خوردگی سی‌وسه‌پل و ارتباط آن با پدیده فرونشست زمین در اصفهان طی روز‌های اخیر مطرح شده که خبرنگار تابناک اصفهان این موضوع را از طریق اداره‌کل میراث فرهنگی استان پیگیری کرد.

«امیر کرم‌زاده» میراث فرهنگی استان اصفهان در پاسخ به این پیگیری‌ها تأکید کرد: «هیچ ترک جدیدی در سی‌وسه‌پل ایجاد نشده و این اخبار صرفاً شایعه است.»

گفتنی است سی‌وسه‌پل، یکی از شاخص‌ترین نماد‌های تاریخی و فرهنگی اصفهان، همواره در مرکز توجه شهروندان و گردشگران قرار دارد و حفاظت از آن از اولویت‌های اصلی میراث فرهنگی استان است.