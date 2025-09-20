En
جزئیاتی از رایزنی تلفنی مکرون با ولیعهد سعودی

مکرون در تماس تلفنی با ولیعهد سعودی از تصمیم قطعی فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر داد.
جزئیاتی از رایزنی تلفنی مکرون با ولیعهد سعودی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی، تصمیم آمریکا مبنی بر لغو روادید مسئولان تشکیلات خودگردان برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را موضوعی غیرقابل قبول است.

ماکرون ادامه داد از واشتنگتن می‌خواهم که از این تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه حضور به مسئولان فلسطینی در سازمان ملل متحد را بدهد.

وی در تماس تلفنی با ولیعهد سعودی از تصمیم قطعی فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر داد و تاکید کرد: هر گونه حمله یا تلاش برای الحاق سرزمین و یا کوچ اجباری ساکنان غزه، مانع به رسمیت شناختن کشور فلسطین نخواهد شد.

رئیس جمهور فرانسه گفت: هدف ما متمرکز کردن حمایت جهانی از راهکار دودولتی است؛ راهکاری که جوابگوی دوطرف فلسطینی و اسرائیلی باشد.

ماکرون ادامه داد باید توافق آتش دائمی اجرایی شود و تمامی گروگان‌ها آزاد شوند و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال شود.

رئیس جمهور فرانسه مدعی شد که روز بعد از جنگ، حماس باید خلع سلاح شود و حکومت در غزه را کنار بگذارد. از سوی دیگر تشکیلات خودگردان فلسطین تقویت شده و روند بازسازی نوار غزه از سرگرفته شود

ماکرون در این تماس تلفنی خبر از ریاست مشترک خود با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بر کنفرانس راهکار دودولتی که قرار است چند روز آینده در نیویورک برگزار شود، داده است.

