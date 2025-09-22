En
تابناک گزارش می‌دهد؛

باج گیری به سبک جدید!/مشکل جدید مسافران با اسنپ چیست؟

این روز‌ها گلایه مردم از خدمات دهی و قیمت کرایه‌ها از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا گرفته است؛ به طوری که به نظر می رسد قیمت کرایه تابع هیچ منطق خاصی نیست و این اپلیکشن به صورت سلیقه‌ای از مسافران کرایه دریافت می کند.
باج گیری به سبک جدید!/مشکل جدید مسافران با اسنپ چیست؟

گرچه عمر تاکسی‌های اینترنتی به زحمت به 10 سال می‌رسد، اما با آزمون و خطا‌های زیادی مواجه بوده‌اند و گلایه‌های زیادی از سوی مردم به شرکت‌هایی مانند اسنپ مطرح کرده است که همین مساله بر استفاده مردم از این سکوهای اینترنتی اثرگذاشته است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مدت هاست که کاربران تاکسی‌های اینترنتی به سفیر‌های اینترنتی عادت کرده‌اند، اما همچنان انتقاد‌های زیادی به این شرکت‌ها مطرح شده که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. 

طبق گزارش های مردمی به تابناک، بیشترین نارضایتی مردم از اسنپ به پشتیبانی ضعیف، رفتارنامناسب رانندگان، گرفتن هزینه اضافی و کیفیت نامناسب خودرو‌ها برمی‌گردد که این مشکلات، هم کاربران مسافر و هم رانندگان را درگیر کرده است و باعث کاهش رضایت عمومی مردم از این شرکت شده است. 

افزایش قیمت کرایه ها تا کجا؟

بسیاری از کاربران از نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمت‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز و شرایط آب و هوایی (مثلاً در زمان بارش باران یا پیک ترافیک) گلایه دارند و این افزایش قیمت‌ها گاهی به حدی می‌رسد که استفاده از اسنپ را توجیه نمی‌کند.

ازسویی دیگر، رفتار نامناسب برخی رانندگان ازجمله پرحرفی، بی‌توجهی به نظافت خودرو، عدم استفاده از سیستم تهویه، رانندگی خطرناک، دریافت کرایه اضافی و یا حتی مزاحمت‌های پس از سفر می‌شود. 

گذشته از موارد یاد شده، بسیاری از کاربران از پاسخگو نبودن یا پاسخ‌های کلیشه‌ای تیم پشتیبانی اسنپ ناراضی هستند؛ به طوری که بسیاری از افراد معتقدند که یا شکایات آنها به درستی پیگیری نمی‌شود یا به طور کلی به نتیجه‌ای نمی‌رسد که این مسئله، احساس بی‌اعتمادی را در میان کاربران افزایش داده است.

شگرد جدید رانندگان اسنپ برای گرفتن پول اضافی از مسافر 

البته مشکلاتی مانند کسر وجه اشتباه از حساب مسافر، یا عدم واریز صحیح مبلغ سفر به حساب راننده از دیگر عوامل نارضایتی است؛ این درحالی است که برخی از مسافران مدعی شده‌اند که با وجود پرداخت هزینه سفر اما بدهی برای آنها در سیستم همچنان ثبت شده و مجبور به پرداخت مجدد شده‌اند.

برخی از مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که اغلب مشکل در مسیریابی، تأخیر در پذیرش درخواست توسط راننده یا مشکلات در نمایش اطلاعات سفر، مسافران را از این شرکت شاکی کرده است؛ آن هم در شرایطی که اسنپ بخش بزرگی از حمل و نقل شهری را برعهده دارد، اما چالش‌های مرتبط با کیفیت خدمات، پشتیبانی و شفافیت همچنان باقی است. 

برخی تاکسی‌های اینترنتی نیز به منظور عدم پرداخت کمیسیون سفر خود از مسافر درخواست می‌کنند کرایه را به‌صورت نقدی پرداخت کرده یا آن را کارت به کارت کند و در نهایت نیز رانندگان مشتری را بدهکار شرکت می‌کنند. 

مساله دیگر نرخ کرایه‌ها بوده که معمولا از نوع شناور بوده و درطول شبانه روز و باتوجه به وضعیت آب و هوایی یا ترافیکی تغییر می‌کند؛ به طوری که در ساعات ابتدایی صبح و بعداز ظهر کرایه‌ها بیشتر از زمان عادی است. این درحالی است که نرخ‌های جدید تاکسی‌های شهری ابتدای هر سال و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعلام و اجرایی می‌شود و شرکت‌های اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل نیز در سال‌های اخیر ملزم به تبعیت از مصوبات بودجه‌ای شورای شهر شده اند و نمی توانند سلیقه ای عمل کنند. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
2
11
پاسخ
اینطوری هم نیست که رانندگان اسنپ خیلی درآمد بالایی داشته باشند. اولا از کرایه ای که از مسافر گرفته می شود در ابتدا مالیات و سهم شهرداری کم می شود. ضمن اینکه هزینه های استهلاک و تعمیرات ماشین اینقدر زیاد است که اگر کسی مجبور نباشد واقعا توجیه ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
5
0
پاسخ
من خودم بارها شاهد بوده ام که علیرغم انجام سفر، راننده به مسافر میگه سفر رو کنسل کن و پول رو مارت به کارت یا نقدی پرداخت کن.
تا راننده نخواد کمیسیون بده.
البته بلید دید این شرکتها رو چه کسانی مدیریت میکنن و پشت ماجرا چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
6
پاسخ
اینطور نیست که شما میگید
همین روال خوب است، به هر حال عرضه و تقاضاست، وقتی ماشین در یک منطقه ای کم میشود طبیعتا باید مبلغ کرایه بالا برود تا رانندگان دیگر ترغیب شوند به مسافرکشی تا دوباره قیمت پایین بیاید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
7
پاسخ
کاش مطالبی هم از رانندگان تاکسی های اینترنتی نوشته میشد که عمده بار حمل و نقل مسافری داخل شهر کشور رو به عهده دارند و با هزینه های بسیار زیاد نگهداری خودرو ،تردد مداوم در ترافیک ها و کرایه های بسیار پایین،عدم حمایت دولت در تامین سوخت و عدم تخصیص سوخت یارا نه ای در حال فرسوده شدن و حذف شدن از جامعه اقتصادی ایران هستند
ابوالفضل نوروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
همین موارد در تبسی هم هست. چرا اسمی ازش نمیاد؟ کلاً خیلی وقته که برای مسافرت درون شهری توی تهران دیگه نمی‌تونی روی تاکسی‌های اینترنتی حساب کنی. مخصوصاً وقتی که مسیر دور باشه. بیشتر راننده‌ها به درخواست‌هایی که مسیرش بیشتر از نیم ساعت زمان ببره جواب نمی‌دن.
