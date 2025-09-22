باج گیری به سبک جدید!/مشکل جدید مسافران با اسنپ چیست؟

گرچه عمر تاکسیهای اینترنتی به زحمت به 10 سال میرسد، اما با آزمون و خطاهای زیادی مواجه بودهاند و گلایههای زیادی از سوی مردم به شرکتهایی مانند اسنپ مطرح کرده است که همین مساله بر استفاده مردم از این سکوهای اینترنتی اثرگذاشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مدت هاست که کاربران تاکسیهای اینترنتی به سفیرهای اینترنتی عادت کردهاند، اما همچنان انتقادهای زیادی به این شرکتها مطرح شده که بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشته است.
طبق گزارش های مردمی به تابناک، بیشترین نارضایتی مردم از اسنپ به پشتیبانی ضعیف، رفتارنامناسب رانندگان، گرفتن هزینه اضافی و کیفیت نامناسب خودروها برمیگردد که این مشکلات، هم کاربران مسافر و هم رانندگان را درگیر کرده است و باعث کاهش رضایت عمومی مردم از این شرکت شده است.
افزایش قیمت کرایه ها تا کجا؟
بسیاری از کاربران از نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمتها در ساعات مختلف شبانهروز و شرایط آب و هوایی (مثلاً در زمان بارش باران یا پیک ترافیک) گلایه دارند و این افزایش قیمتها گاهی به حدی میرسد که استفاده از اسنپ را توجیه نمیکند.
ازسویی دیگر، رفتار نامناسب برخی رانندگان ازجمله پرحرفی، بیتوجهی به نظافت خودرو، عدم استفاده از سیستم تهویه، رانندگی خطرناک، دریافت کرایه اضافی و یا حتی مزاحمتهای پس از سفر میشود.
گذشته از موارد یاد شده، بسیاری از کاربران از پاسخگو نبودن یا پاسخهای کلیشهای تیم پشتیبانی اسنپ ناراضی هستند؛ به طوری که بسیاری از افراد معتقدند که یا شکایات آنها به درستی پیگیری نمیشود یا به طور کلی به نتیجهای نمیرسد که این مسئله، احساس بیاعتمادی را در میان کاربران افزایش داده است.
شگرد جدید رانندگان اسنپ برای گرفتن پول اضافی از مسافر
البته مشکلاتی مانند کسر وجه اشتباه از حساب مسافر، یا عدم واریز صحیح مبلغ سفر به حساب راننده از دیگر عوامل نارضایتی است؛ این درحالی است که برخی از مسافران مدعی شدهاند که با وجود پرداخت هزینه سفر اما بدهی برای آنها در سیستم همچنان ثبت شده و مجبور به پرداخت مجدد شدهاند.
برخی از مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که اغلب مشکل در مسیریابی، تأخیر در پذیرش درخواست توسط راننده یا مشکلات در نمایش اطلاعات سفر، مسافران را از این شرکت شاکی کرده است؛ آن هم در شرایطی که اسنپ بخش بزرگی از حمل و نقل شهری را برعهده دارد، اما چالشهای مرتبط با کیفیت خدمات، پشتیبانی و شفافیت همچنان باقی است.
برخی تاکسیهای اینترنتی نیز به منظور عدم پرداخت کمیسیون سفر خود از مسافر درخواست میکنند کرایه را بهصورت نقدی پرداخت کرده یا آن را کارت به کارت کند و در نهایت نیز رانندگان مشتری را بدهکار شرکت میکنند.
مساله دیگر نرخ کرایهها بوده که معمولا از نوع شناور بوده و درطول شبانه روز و باتوجه به وضعیت آب و هوایی یا ترافیکی تغییر میکند؛ به طوری که در ساعات ابتدایی صبح و بعداز ظهر کرایهها بیشتر از زمان عادی است. این درحالی است که نرخهای جدید تاکسیهای شهری ابتدای هر سال و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعلام و اجرایی میشود و شرکتهای اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل نیز در سالهای اخیر ملزم به تبعیت از مصوبات بودجهای شورای شهر شده اند و نمی توانند سلیقه ای عمل کنند.
