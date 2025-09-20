En
محسن سیفی: استراتژی ۱۴۰۴، حفظ و ارتقای جایگاه بانک صادرات ایران در نظام بانکی است

هجدهمین نشست شورای عالی مدیران بانک صادرات ایران برگزار شد

​هجدهمین نشست شورای عالی مدیران بانک صادرات ایران با تمرکز بر بررسی عملکرد شعب و واحدهای ستادی در شش‌ ماهه اول و تبیین سیاست‌های نیمه دوم سال برگزار شد. 
هجدهمین نشست شورای عالی مدیران بانک صادرات ایران برگزار شد
 
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی با قدردانی از تلاش همکاران صف و ستاد، ادامه ارتقای شاخص‌های عملیاتی بانک را منوط به توجه جدی به استراتژی‌های کلان و شرایط آینده صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور دانست و با بررسی آمار عملکرد استان‌ها و مناطق، رهنمودهای لازم را ارائه کرد. 
 
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این نشست که با حضور اعضای هیئت‌ مدیره، هیات‌عامل، معاونان، مدیران امور، مدیران شعب مناطق تهران و رؤسای ادارات کل مستقل ستادی برگزار شد، با هشدار نسبت به تبدیل تعهدات به تسهیلات و افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول، بر مدیریت ریسک اعتباری تأکید کرد و گفت: راهبرد سال ۱۴۰۴ این است که بانک صادرات ایران در مجموع منابع ارزی و ریالی، جایگاه سوم شبکه بانکی کشور را حفظ کرده و ارتقا دهد. 
 
او با اشاره به اینکه نرخ بهره در برخی بسترهای تأمین مالی جمعی به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است، اظهار داشت: بهای تمام‌ شده پول در شبکه بانکی دائماً در حال افزایش است که این موضوع با آسیب های جدی همراه بوده و باید مدیریت گردد. تاکید می شود فاصله بهای تمام‌شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در بانک باید بیشتر شود. 
 
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با تأکید بر جلوگیری از رشد منابع گران‌قیمت، بر رعایت نسبت مصارف به منابع و تلاش بیشتر برای وصول مطالبات تأکید کرد.
 
 وی با یادآوری اینکه «تعهدات، تعهد است» افزود: این تعهدات نباید به تسهیلات تبدیل شود. چنین اقدامی به‌مثابه دور زدن الزام معدل موجودی است. اعتبارات اسنادی باید در سررسید تسویه شود تا بانک با مشکل در جریان وجوه نقد مواجه نشود. 
 
سیفی همچنین بر توان تصمیم‌گیری رؤسای شعب، مدیران و معاونان در بهبود وضعیت منابع و بازاریابی تأکید کرد و حمایت خود را از برنامه معاونت بانکداری جامع با عنوان نهضت بازاریابی اعلام کرد. 
 
او ادامه داد: این برنامه که در پنج مرحله در سطوح عالی بانک اجرا خواهد شد، سه محور اصلی دارد؛ جذب مشتریان جدید، احیای حساب‌های راکد و کم‌کارکرد، و پرستاری از مشتریان منتخب شرکتی. همچنین، در این برنامه بر لزوم گرفتن سهم از بازار ارز از طریق عقد قرارداد مدیریت وجوه با شرکت‌های بزرگ صادراتی تأکید شده است. 
 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به تغییرات نظام بانکداری جهانی و افزایش رقابت‌ها گفت: هر پلتفرم غیررقابتی در بانکداری غیرحضوری حذف خواهد شد. در بانکداری حضوری نیز باید مدل‌های مدیریتی و رفتاری خود را اصلاح کنیم.
 
او در ادامه بر اهمیت سرمایه انسانی بانک تاکید نموده و همچنین فروش اموال مازاد بانک برای جلوگیری از جریمه‌های تکلیفی مقرر در قوانین بالادستی را ضروری دانست. تکریم مشتری و ارباب رجوع نیز از دیگر موضوعاتی بود که سیفی به آن پرداخت و اشاره کرد: تا زمانی که فرهنگ مشتری‌مداری اصلاح نشود، دستیابی به پایداری در منابع ممکن نخواهد بود. 
 
در ابتدای این نشست که از طریق وب‌ کنفرانس برای مدیران شعب استان‌های سراسر کشور نیز پخش می‌شد، گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور توسط علی سرزعیم، اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد.  
 
وی در این گزارش، به بررسی سه بخش تولید، وضعیت ارز و شرایط نرخ بهره و تورم پرداخت و همچنین نقش درآمدهای بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صادرات نفت، صنایع، کشاورزی و سایر بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و چشم‌انداز آینده آنها را تشریح کرد.
