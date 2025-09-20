تاکسی زنان رسما آغاز به کار کرد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن گفت: تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد.

شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به سرویس رسانی ویژه بانوان تاکسیران به شرکت کنندگان نمایشگاه زنان و تولید ملی اظهارکرد: همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اقدام به راه اندازی غرفه بانوان تاکسیران در این نمایشگاه کرد.

وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در راستای معرفی خدمات بانوان تاکسیران، پاسخگویی به مطالبه زنان پایتخت برای استفاده از سرویس حمل و نقلی ایمن و با هدف بهره مندی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های ایشان با شعار «با بانوان برای بانوان» صورت گرفت و بانوان تاکسیران مسئولیت ارائه خدمات حمل‌ونقل به غرفه‌داران و شرکت‌کنندگان خانم را برعهده داشتند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، به گفته مالکی، ۳۰ تاکسیران بانو سرویس دهی کردند و روزانه ۱۵۰ سرویس به تمام نقاط پایتخت از سوی غرفه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران انجام شد که این خدمات رسانی از ساعت ۱۳ تا ۲۲ شب ادامه داشته و با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت بالای بانوان تاکسیران در سرویس رسانی حمل و نقلی به شهروندان پایتخت گفت: در یک سال گذشته ۵۰۰ بانوی متقاضی جدید، پروانه رانندگی با تاکسی دریافت کرده یا پروانه خود را تمدید کرده‌اند.

مالکی ادامه داد: اکنون شمار تاکسیرانان زن فعال در شهر به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است. هرچند در آئین‌نامه اجرایی تاکسیرانی جنسیت تفاوتی در شرایط صدور پروانه ایجاد نمی‌کند، اما به‌دلیل سختی کار، سازمان نگاه حمایتی ویژه‌ای به بانوان راننده دارد.