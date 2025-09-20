به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطر مرحومین جعفر سلماسی، محمود نامجو، غلامرضا تختی و عبدالله مجتبوی از سیدعلی اکبر حیدری، علیرضا دبیر، حمید سوریان، مسعود مصطفی جوکار، احسان لشگری، صادق گودرزی، سهراب مرادی و جواد فروغی که متولدین ماه‌های شهریور و مهر می‌باشند با حضور مسئولین کمیته ملی المپیک، خانواده‌های این عزیزان و جمعی از روسای فدراسیون ها، پیشکسوتان و مدیران تجلیل بعمل می‌آید.

این مراسم از سوی موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک، ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در سالن جلسات پارالمپیک واقع در کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود.