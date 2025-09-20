حال این روزهای خانواده های ایرانی دیدن دارد / فیلم

گشت و گذار در نمایشگاه لوازم‌التحریر ایرانی تجربه جالبی است. هم به مصائب خانواده‌ها پی می‌بری و هم این که می‌بینی اغلب تولیدات و محصولات نمایشگاه ظاهرا ایرانی‌اند، اما در واقع کالاهای وارداتی هستند که نهایتا در داخل ایران مونتاژ و سر هم بندی شده‌اند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تیم تصویر و شبکه های اجتماعی این رسانه، سری به نمایشگاه لوازم التحریر ایرانی در مصلای تهران زده و گزارشی ویژه برای این روزهای خانواده ها و نیز از حال و روز تولیدات ایرانی مرتبط با دانش آموزان تدارک دیده‌اند.