تابناک گزارش می‌دهد؛

پیش بینی عجیب قیمت طلا و سکه / طلا وارد کانال ۱۰ میلیون تومانی می‌شود؟

با تغییرات قیمتی دلار، افزایش بی سابقه اونس جهانی طلا و خبر‌های سیاسی، بازار طلا و سکه به هم ریخته است و قیمت‌ها افزایش بی سابقه‌ای کرد.
با بالارفتن نرخ اونس جهانی، تغییر قیمت دلار و اخبار مربوط به قطعی شدن اجرای فعال سازی مکانیسم ماشه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه جهش بی سابقه‌ای پیدا کرد و نرخ‌ها وارد رکورد جدیدی شد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت هر اونس طلا، امروز با ۱.۱۳ درصد افزایش به ۳۶۸۵ دلار و ۳۰ سنت رسید که به نظرمی رسد این روند صعودی اونس جهانی، به عنوان اصلی‌ترین و عامل مستقیم بر قیمت طلا در بازار داخلی اثر گذاشته است؛ البته ورود قیمت دلار به کانال ۱۰۳ هزارتومان هم شوک دیگری به بازار طلا و سکه بود و در نهایت اخبار سیاسی، انتظارات تورمی در بازار ارز را افزایش داد که مقدمه‌ای برای تغییر قیمت‌ها در بازار طلا شد. 

بر اساس قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه قیمت انواع سکه در بازار امروز افزایش یافت. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا لحظه نگارش این خبر از نرخ تاریخی ۹ میلیون تومان هم عبور کرد و با افزایش ۶۷۷ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۳۰۲ هزارتومان رسید. 

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۴ میلیون و ۲۲۲ هزارتومانی به به ۹۸ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت سکه بهار آزادی به ۹۱ میلیون و ۵۹۰ هزارتومان و نیم سکه ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان قیمت گذاری شد. قیمت ربع سکه نیز وارد کانال ۲۹ میلیون تومان شد و سکه گرمی به ۱۵ میلیون تومان رسید. 

به نظر می‌رسد خبر‌های مربوط به قطعی شدن فعال سازی مکانیسم ماشه از هشتم مهرماه نوسان‌های نسبتا شدیدی در بازار ارز و بازار طلا ایجاد کرده است، همچنین به گفته کارشناسان، با پیشروی انس جهانی و رشد احتمالی نرخ دلار در پی بازگشت تحریم‌ها، احتمالا باید شاهد عبور نرخ طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۰ میلیون تومان و ورود سکه امامی به کانال ۱۰۰ میلیون تومان باشیم. 

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش با استناد به ثبات نسبی قیمت‌ها طی یک ماهه گذشته و روند جهانی اونس طلا اعلام کرد که احتمال کاهش شدید قیمت‌ها را دور از ذهن و بسیار احتمال ضعیف توصیف کرد و پیش بینی او این بود که ممکن است قیمت‌ها به صورت افزایشی یا کاهش اندک تغییر کند، اما افت قابل توجهی ندارد.

به گزارش تابناک، تحلیل روند بازار طلا و سکه در ایران این طور برمی آید که روند قیمت‌ها درروز‌های آینده همچنان صعودی به نظر می‌رسد، مگر اینکه تحولات اساسی در نرخ ارز یا سیاست‌های اقتصادی رخ دهد که باعث ثبات یا کاهش قیمت‌ها شود

