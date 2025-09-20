هدیه دعوت از دوستان به بلو و بلوجونیور ۵۰ هزار تومان شد

بلو حالا با همین بهانه هدیه دوستیها را بزرگتر کرده است؛ از این به بعد هر بار که دوستی را به بلو دعوت کنید، هدیهای ۵۰ هزار تومانی در انتظارتان است. هدیهای که هیچ محدودیتی ندارد؛ درست مثل رفاقتهای ادامهدار.
از بامداد پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، هدیه دعوت از دوستان به بلو از ۳۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و این تغییر برای همیشه و به شکل دائمی خواهد بود. این یعنی هر بار که یکی از دوستانتان با کد دعوت شما در بلو یا بلوجونیور حساب باز کند، هدیهای ۵۰ هزار تومانی به حسابتان واریز میشود.
اگر هنوز به جمع کاربران بلو اضافه نشدهاید، مسیر ساده است: تنها کافی است بهصورت آنلاین و رایگان از اینجا در بلو حساب باز کنید. پس از ورود به اپلیکیشن، با رفتن به بخش «پروفایل» و انتخاب گزینه «دعوت از دوستان» کد اختصاصی خود را دریافت کرده و برای دوستانتان بفرستید. به این ترتیب، هم شما و هم دوستتان هدیه ۵۰ هزار تومانی دریافت میکنید.
بلو علاوه بر ایجاد این امکان، همچنان به کاربران این اختیار را داده که هدیه دعوت خود را به مراکز نیکوکاری اختصاص دهند. این قابلیت فرصتی است برای کسانی که میخواهند علاوه بر انجام کارهای بانکی به راحتی، بخشی از این هدیه را به کار نیک تبدیل کنند. برای اینکه هدیه دعوت از دوستانتان را برای مراکز نیکوکاری ارسال کنید: وارد اپلیکیشن شوید، از صفحه فروشگاه روی «دعوت دوستان» بزنید، در قسمت «واریز به» یکی از مراکز نیکوکاری را انتخاب کنید. بعد از این تغییرات هدیه دعوت از دوستانتان به موسسه انتخاب شده واریز خواهد شد.
افزایش هدیه دعوت از دوستان از ۳۰ به ۵۰ هزار تومان، تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه پیامی است از سوی بلو برای تقویت تعاملات دوستانه و ارزش قائل شدن برای ارتباطاتی که کاربران با یکدیگر میسازند. هر دعوت، در حقیقت پلی است میان تجربههای فردی و جمعی؛ پلی که با عبور از آن هم هدیه میگیرید و هم تجربههای دوستداشتنیتان از بلو را با دوستانتان به اشتراک میگذارید. بلو برای «دوستی» ارزش ویژهای قائل است؛ این آرزو برای شمات: عمر دوستیهایتان نامحدود.
