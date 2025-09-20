سومین روز رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان برای ایران با قهرمانی زودهنگام ایران پس از ۱۱ سال همراه بود. در کنار آن، یک مدال طلا به هادی ساروی رسید و سهرابی نیز برنز گرفت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در سومین روز رقابتها، روز شنبه، ۲۹ شهریورماه پیگیری شد که ایران با سه نماینده کارش را در مرحله مقدماتی رقابت آغاز کرد که موفق شد برای روز پایانی دو فینالیست و یک شانس برنز داشته باشد.
در روز دوم نیز غلامرضا فرخی و امین میرزازاده برای ایران طلا گرفتند، پیام احمدی مدال نقره گرفت و عبدولی دوم شد. طلای ساروی سومین مدال طلای تیم ایران بود و سهرابی نیز تک برنز تیم ایران تا روز سوم است.
طلای ۹۷ کیلوگرم برگردن ساروی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۲۱:۰۰
محمدهادی ساروی، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران در فینال برابر سرکیسیان روس قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد و به مدال طلا رسید.
برنز زاگرب بر گردن سهرابی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۲۰:۰۰
دانیال سهرابی، کشتیگیر وزن ۷۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی در دیدار ردهبندی با نتیجه ۸ بر صفر مایولیتکانوف از قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.
مهمدی فینالیست بعدی کشتی فرنگی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۸:۵۷
علیرضا مهمدی کشتیگیر وزن ۸۷ کیلوگرم در مرحله نیمهنهایی رقابتها با دیوید لوسونچی از مجارستان روبهرو شد که با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید و راهی فینال شد.
اسماعیلی راهی فینال شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۸:۳۵
سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم با دنیل آقائف از روسیه رودررو شد که موفق شد با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شود و به فینال برسد.
چونگ مانع حضور کشتکار در فینال
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۸:۳۰
محمدمهدی کشتکار فرنگیکار وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان در دیدار نیمهنهایی به مصاف چونگ از کره جنوبی رفت و با نتیجه نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد تا راهی دیدار ردهبندی شود.
صعود سرعتی اسماعیلی به نیمه نهایی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۵:۵۵
سعید اسماعیلی، کشتیگیر وزن ۶۷ کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران در دیدار یک چهارم نهایی مقابل حرفی از نروژ قرار گرفت و پیش از اتمام وقت قانونی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی رسید.
کشتکار مقتدرانه به نیمه نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۵:۴۰
محمدمهدی کشتکار در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۶۳ کیلوگرم به مصاف ممدوف از آذربایجان رفت و با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد تا مقتدرانه به نیمه نهایی برسد.
مهمدی به نیمه نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۵:۳۰
علیرضا مهمدی در دیدار یک چهارم نهایی مقابل ژانیشوف از قرقیزستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی برسد و با این نتیجه به نیمه نهایی رفت.
اسماعیلی به یک چهارم رفت
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۴:۳۵
سعید اسماعیلی، در دومین مبارزه خود به مصاف کشتیگیری از ازبکستان رفت که موفق شد با نتیجه ۸ بر صفر و پیش از پایان وقت مسابقه پیروز از میدان خارج شود.
عبور کشتکار از سد رقیب چینی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۴:۳۰
محمدمهدی کشتکار، فرنگیکار وزن ۶۳ کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف هوانگ از چین رفت که توانست با برتری ۲ بر یک مقابل او به یک چهارم نهایی برسد.
قهرمانی زودهنگام ایران در فرنگی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۴:۳۰
با برگزاری رقابتهای اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم که محمدمهدی کشتکار، سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی نماینده ایران در این اوزان هستند، قهرمانی تیم ملی فرنگی ایران هم پس از ۱۱ سال قطعی شد. پیش از این در رقابتهای کشتی آزاد هم تیم ایران پس از ۱۲ سال دوری از قهرمانی، یک روز زودتر از پایان رقابتها به قهرمانی رسیده بود. برای اولین بار است که کشتی آزاد و فرنگی ایران به صورت همزمان قهرمان میشود.
پیروزی مقتدرانه مهمدی مقابل حریف بلغاری
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۵۵
علیرضا مهمدی در دومین کشتی خود در وزن ۸۷ کیلوگرم مقابل الکساندروف از بلغارستان قرار گرفت و در حالی که ابتدا با نتیجه ۳ بر صفر عقب افتاد، اما موفق شد با فنون متوالی از جمله سالتو و سالتو برانداز ۱۱ بر ۳ پیروز شود و به مرحله یک چهارم نهایی برود.
ضربه فنی حریف صربستانی اسماعیلی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۲۴
سعید اسماعیلی، کشتیگیر وزن ۶۷ کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران و قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در گام نخست به مصاف سباستین نات از صربستان رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد.
سهرابی به ردهبندی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۱۰
دانیال سهرابی، نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با سر و صورتی بانداژ شده در دیدار شانس مجدد برابر حریفی از ارمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر خاچاطوریان را از پیشرو برداشت. سهرابی راهی ردهبندی شد و حالا شانس کسب مدال برنز دارد.
پیروزی مهمدی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۲:۴۰
علیرضا مهمدی، فرنگیکار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران مقابل هانس واگنر از آلمان قرار گرفت و در نخستین گام با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.