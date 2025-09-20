رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سومین روز با حضور سه نماینده ایران در رقابت‌های مقدماتی آغاز شد که حاصل آن دو فینالیست و یک شانس برنز بود و دو مدال طلا و برنز هم برای ایران به ارمغان آمد.

قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم

سومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان برای ایران با قهرمانی زودهنگام ایران پس از ۱۱ سال همراه بود. در کنار آن، یک مدال طلا به هادی ساروی رسید و سهرابی نیز برنز گرفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در سومین روز رقابت‌ها، روز شنبه، ۲۹ شهریورماه پیگیری شد که ایران با سه نماینده کارش را در مرحله مقدماتی رقابت آغاز کرد که موفق شد برای روز پایانی دو فینالیست و یک شانس برنز داشته باشد.

در روز دوم نیز غلامرضا فرخی و امین میرزازاده برای ایران طلا گرفتند، پیام احمدی مدال نقره گرفت و عبدولی دوم شد‌. طلای ساروی سومین مدال طلای تیم ایران بود و سهرابی نیز تک برنز تیم ایران تا روز سوم است.