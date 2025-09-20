En
پرونده مرگ تلخ دو کودک تهرانی با ماکارونی مسموم

بعد از گذشت یکسال کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرده که علایم مسمومیت این دوکودک شبیه مسمومیت با قرص برنج بوده است و احتمال اینکه در اثر مصرف ماکارانی فاسد و کهنه باشد دور از ذهن است و ارتباطی با کهنگی و فاسد بودن مواد غذایی ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۰۳
1058 بازدید
پرونده مرگ تلخ دو کودک تهرانی با ماکارونی مسموم

سال گذشته مطرح شد که یک خانواده تهرانی در اثر مصرف ماکارانی مسموم شدند و در اثر این مسمومیت دو کودک یکساله و هفت‌ساله این خانواده فوت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ابتدا گفته شد که ماکارانی فاسد باعث مرگ این دو کودک شده و پس از ورود به پرونده، موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

بعد از گذشت یکسال کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرده که علایم مسمومیت این دوکودک شبیه مسمومیت با قرص برنج بوده است و احتمال اینکه در اثر مصرف ماکارانی فاسد و کهنه باشد دور از ذهن است و ارتباطی با کهنگی و فاسد بودن مواد غذایی ندارد.

گفته می‌شود این دو کودک، پرستار داشته‌اند و احتمال اینکه شخص ثالثی در مرگ آنها دخیل باشد، وجود دارد؛ لذا احتمال ارتکاب جنایت (قتل) و بررسی بیشتر ابعاد پرونده در شعبه اول دادسرای جنایی تهران به ریاست قاضی اختیاری در حال انجام است.

 

