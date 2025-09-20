ایران به آمریکا سیگنال مثبت داد

در حالی که تا 6 مهر و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران چیزی باقی نمانده، منابع آگاه از برقراری تماس مستقیم میان عباس عراقچی و استیو ویتکاف خبر دادند. بنابر این گزارش، عراقچی نقشه راهی برای توافق ارائه کرده، اما آمریکا هنوز به آن پاسخی نداده است.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ ایرانیها و مقامات آمریکایی در روزهای اخیر تماس مستقیم داشتهاند که نشاندهنده اراده سیاسی در تهران برای جلوگیری از یک رویارویی هستهای قریبالوقوع در شورای امنیت سازمان ملل است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با همتای آمریکایی خود، استیو ویتکوف، در تماس بوده است، در حالی که سایه تقابل بر سر تلاش اروپاییها برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل بسیار سنگین است.
این دو مقام ارشد قرار بود آخرین بار در ۱۵ ژوئن در عمان برای ششمین دور مذاکرات هستهای امسال دیدار کنند. اما این دیدار به دلیل حمله غافلگیرکننده اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن مختل شد که پس از آن آمریکا در ۲۲ ژوئن سه سایت کلیدی هستهای ایران را بمباران کرد. اندکی بعد، آتشبس شکنندهای توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام شد.
نقشه راه برای یک توافق نهایی
مبادلات بین عراقچی و ویتکوف در روزهای گذشته به ارائه پیشنهادی از سوی ایران برای آغاز فوری مذاکرات بر سر توافق موقت هستهای و سپس مذاکرات برای «توافق نهایی» منجر شد.
منابع سیاسی مطلع در ایران به Amwaj.media گفتهاند که عراقچی این پیشنهاد را در ۱۶ سپتامبر، یک روز قبل از تماس تلفنی با همتایان خود از گروه E3 (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و اتحادیه اروپا ارائه کرده است. نکته قابل توجه اینکه خطوط کلی این پیشنهاد نیز با وزیران خارجه اروپایی به اشتراک گذاشته شده است.
دو گام همزمان
متنی که عراقچی ارائه کرده دو گام همزمان را در روزهای باقیمانده تا زمان اعمال دوباره تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در ۲۸ سپتامبر، مطرح میکند.
اولاً، ایران خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق موقت است که موضوع آن شامل بازیابی و رقیقسازی ذخیره اورانیوم غنیشده بالا است. در مقابل، ایران میخواهد گروه E3 از دنبال کردن مکانیزم «بازگشت خودکار تحریمها» (snapback) دست بردارد و لغو تحریمها را روی میز بگذارد.
ثانیاً، برای فراهم کردن «زمان و فضای کافی» برای گفتوگو درباره توافق موقت، ایران پیشنهاد میدهد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که مرتبط با مکانیزم «بازگشت خودکار تحریمها» است، برای چند ماه تمدید شود. در واقع، این به معنای آن است که گروه E3 حق دارد تحریمها را دوباره اعمال کند اما فعلاً از این مسیر صرفنظر میکند.
پس از دستیابی به توافق موقت، نقشه راه ایران دو گام دیگر را پیشبینی میکند.
از یک سو، انتظار میرود آمریکا «تضمین امنیتی قوی و عینی» بدهد که دیگر هیچ تجاوزی علیه ایران صورت نخواهد گرفت. در مقابل، ایران فرآیند بازیابی فیزیکی ذخیره اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی خود را آغاز خواهد کرد.
عراقچی: اقدامات سیاسی و فشار غیرمنصفانه را نمیپذیریم
پس از بازیابی ذخیره اورانیوم، سند سه گام را به ترتیب بیان میکند: پایان دائمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، رقیقسازی ذخیره اورانیوم ۶۰ درصد به غنای ۲۰ درصد برای تولید صفحات سوخت برای تولید رادیوایزوتوپهای پزشکی در راکتور تحقیقاتی تهران، و در نهایت، انتظار میرود آمریکا تحریمهای توافق شده در توافق موقت را بردارد و سپس مذاکرات برای توافق نهایی آغاز شود.
یک منبع سیاسی ارشد ایرانی که خواست نامش فاش نشود به آمدیا گفته است که دولت دونالد ترامپ هنوز به پیشنهادی که عراقچی در ۱۶ سپتامبر ارائه کرده، پاسخ نداده است. در حالی که منبع سیاسی دیگری در تهران نسبت به احتمال کنار گذاشتن انتظار تسلیم ایران توسط ترامپ بدبین است، موضوعی که ممکن است زمینهساز درگیری نظامی مجدد شود
