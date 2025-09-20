سرباز کوچک وطن، قهرمان بزرگ جهان شد

به گزارش تابناک؛ غلامرضا فرخی بعد از کسب مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
امروز پرچم ایمان و غیرت را بر قلهی جهان کوبیدم این افتخار نه تنها مدال من، بلکه فریاد یک ملت است. هدیهای از خدای بزرگ که در طوفانها پناهم بود و ثمرهی دعا و دلهای مردمی که پشت هر ضربانم ایستادند.
مدال من زرهی است از خون، تلاش و آتش اراده، گواهی است بر اینکه هیچ سقفی برای پرواز روح انسان نیست.
امروز تاریخ مرا با حروف طلا خواهد نوشت
و این تنها آغاز فتحهای بزرگتر است.
به نام خدا، به نام مردم، به نام جاودانگی
سرباز کوچک وطن غلامرضا فرخی
