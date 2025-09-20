En
سرباز کوچک وطن، قهرمان بزرگ جهان شد

غلامرضا فرخی بعد از کسب مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در صفحه شخصی خود در اینستاگرام دل‌نوشته‌ای منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۹۷
| |
918 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک؛ غلامرضا فرخی بعد از کسب مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

امروز پرچم ایمان و غیرت را بر قله‌ی جهان کوبیدم این افتخار نه تنها مدال من، بلکه فریاد یک ملت است. هدیه‌ای از خدای بزرگ که در طوفان‌ها پناهم بود و ثمره‌ی دعا و دل‌های مردمی که پشت هر ضربانم ایستادند.

مدال من زرهی است از خون، تلاش و آتش اراده، گواهی است بر اینکه هیچ سقفی برای پرواز روح انسان نیست.

امروز تاریخ مرا با حروف طلا خواهد نوشت

و این تنها آغاز فتح‌های بزرگ‌تر است.

به نام خدا، به نام مردم، به نام جاودانگی

سرباز کوچک وطن غلامرضا فرخی

 

نبرد قهرمانی جهان امین میرزازاده را ببینید
تصاویر دستفروشی پیام احمدی که امروز نایب قهرمان جهان شد
نایب‌قهرمانی جهان برای پیام احمدی ۱۸ ساله
نبرد قهرمانی جهان غلامرضا فرخی را ببینید
تاج گذاری میرزازاده در سنگین وزن جهان
اولین طلای کشتی فرنگی با غلامرضا فرخی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
2
پاسخ
تبریک میگم عزیز با غیرت. همیشه پیروز و سربلند باشی
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
