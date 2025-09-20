شیائومی برنامه انتشار نسخه پایدار HyperOS 3 را اعلام کرد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، این شرکت که ابتدا نسخه بتا را روی طیف وسیعی از دستگاه‌ها آزمایش کرد، قصد دارد از اواسط مهر ۱۴۰۴ روند عرضه نسخه پایدار را آغاز کند و تا پایان دی همان سال، طیف گسترده‌ای از گوشی‌های پرچمدار، تبلت‌ها، تلویزیون‌ها و ساعت‌های هوشمند را تحت پوشش قرار دهد.

طبق اعلام رسمی، نخستین دستگاه‌هایی که این به‌روزرسانی را دریافت خواهند کرد، خانواده Xiaomi 15 و مدل‌های پرچمدار Redmi K80 خواهند بود. در ادامه، دستگاه‌های بیشتری در آبان، آذر و دی ۱۴۰۴ به این فهرست اضافه می‌شوند.

شیائومی همچنین تأیید کرده است که این جدول زمان‌بندی صرفاً مربوط به بازار چین است و جزئیات انتشار جهانی در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با معرفی HyperOS 3 نسخه جهانی اعلام خواهد شد.

در جدول زیر فهرست کامل دستگاه‌ها و زمان‌بندی دریافت نسخه پایدار HyperOS 3 درج شده است:

جدول زمان‌بندی انتشار HyperOS 3 برای دستگاه‌های شیائومی (چین)

تاریخ شمسی دستگاه‌ها تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ Xiaomi 15 Ultra، Xiaomi 15S Pro، Xiaomi 15 Pro، Xiaomi 15، Redmi K80 Pro، Redmi K80 Supreme Edition تا ۹ آبان ۱۴۰۴ Xiaomi MIX Flip 2، Xiaomi Civi 5 Pro، Xiaomi Pad 7 Ultra، Xiaomi Pad 7S Pro 12.5، Xiaomi Pad 7 Pro، Xiaomi Pad 7، Redmi K80، Redmi Turbo 4 Pro، Redmi Turbo 4، Redmi K Pad، Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series، Xiaomi TV S Pro Mini LED Series، Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series، Xiaomi Watch S4 Sport، Xiaomi Watch S4، Xiaomi Watch S4 eSIM، Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)، Xiaomi Watch S4 41mm تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴ Xiaomi 14 Ultra، Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition، Xiaomi 14 Pro، Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition، Xiaomi 14، Xiaomi MIX Fold 4، Xiaomi MIX Flip، Xiaomi Civi 4 Pro، Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، Redmi K70 Pro، Redmi K70 Supreme Edition، Redmi K70، Redmi K70E، Redmi Pad 2 تا ۹ آذر ۱۴۰۴ Redmi TV X 2025 Series، Redmi Monitor G Pro 27U، Xiaomi Smart Band 10 آذر ۱۴۰۴ Xiaomi MIX Fold 3، Xiaomi 13 Ultra، Xiaomi 13 Pro، Xiaomi 13، Xiaomi Pad 6 Pro، Xiaomi Pad 6 Max 14، Redmi K60 Pro، Redmi K60 Supreme Edition، Redmi K60، Redmi Turbo 3، Redmi Note 15 Pro+، Redmi Note 15 Pro، Redmi Note 15، Redmi Note 14 Pro+، Redmi Note 14 Pro، Redmi Note 14 5G، Redmi Note 13 Pro+، Redmi Note 13 Pro، Redmi Note 13R Pro، Redmi Note 13 5G، Redmi Note 13R، Redmi Watch 5، Redmi Watch 5 eSIM، Xiaomi Smart Band 9 Pro، Xiaomi Smart Band 9 دی ۱۴۰۴ Xiaomi MIX Fold 2، Xiaomi 12S Ultra، Xiaomi 12S Pro، Xiaomi 12S، Xiaomi 12 Pro، Xiaomi 12، Xiaomi Civi 3، Xiaomi Civi 2، Redmi K50 Supreme Edition، Redmi Note 15R، Redmi Pad Pro 5G، Redmi Pad Pro، Redmi Note 12 Turbo، Redmi Note 12T Pro، Redmi 14C، Redmi 14R 5G، Xiaomi TV S Mini LED Series، Redmi TV MAX 2025 Series، Redmi Smart TV A Pro Series، Redmi Smart TV A 2025 Series

این جدول نشان می‌دهد که شیائومی قصد دارد ظرف چهار ماه، از مهر تا دی ۱۴۰۴، تقریباً تمام دستگاه‌های اصلی خود از جمله گوشی‌های پرچمدار، میان‌رده‌ها، تبلت‌ها، تلویزیون‌ها و پوشیدنی‌ها را به HyperOS 3 مجهز کند.

کاربران خارج از چین نیز باید تا پس از معرفی جهانی HyperOS 3 در شهریورماه منتظر بمانند تا برنامه انتشار نسخه پایدار و آزمایشی در بازارهای بین‌المللی مشخص شود.