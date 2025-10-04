مرسدس GLC الکتریکی. شاسیبلندی که با دو موتور برقی، شتاب ۴.۳ ثانیهای و برد ۷۱۳ کیلومتر معرفی شد و قرار است از نیمه ۲۰۲۶ وارد بازار جهانی شود.
به گزارش تابناک : برای ما عاشقان خودرو که با صدای بم موتورهای شش و هشت سیلندر بنز بزرگ شدیم، شنیدن خبر عرضه یک GLC برقی شاید در ابتدا چندان هیجانانگیز نباشد. اما مرسدس نشان داده است حتی در سکوت پیشرانههای الکتریکی هم میتواند همان ترکیب همیشگی از وقار، قدرت و نوآوری را ارائه دهد.
GLC الکتریکی اولین مرسدس با جلوپنجرهای کاملاً تازه است. گوردون واگنر، طراح ارشد مرسدس، این جلوپنجره را «یکی از بهیادماندنیترین طرحهای تاریخ خودروسازی» توصیف کرده است. طراحی آن یادآور مدلهای کلاسیک سه دهه گذشته است، اما این بار با لمس آینده؛ جایی که آرم بزرگ ستاره سهپر در مرکز، میان ۹۴۲ مربع نورانی، همچون امضا میدرخشد. این یعنی الهام از طراحی کلاسیک بنز و نگاه نو آورانه .
پلتفرم جدید الکتریکی امکان افزایش فاصله محورها تا ۸ سانتیمتر را فراهم کرده است؛ یعنی فضایی جادارتر از نسخههای بنزینی. زیر کاپوت جلو نیز ۱۲۸ لیتر فضای بار اضافه تعبیه شده است.
اما آنچه بیش از همه نگاهها را به خود جلب میکند، نمایشگر ۴۰ اینچی یکپارچه در داشبورد است؛ صفحهای که بسته به مدل، یا تزئینی است یا کاملاً لمسی و قابل شخصیسازی.
برای عاشقان داشبوردهای سنتی چوبی و صندلیهای چرمی دستدوز، این تغییر شاید کمی دور از ذهن باشد، اما حقیقت این است که مرسدس تلاش کرده تا روح تجمل و نوآوری را در یک بدنه مدرن تلفیق کند.
|ویژگی
|مشخصات
|نوع خودرو
|شاسیبلند الکتریکی
|موتور
|دو موتور برقی
|قدرت کل
|۴۸۲ اسب بخار
|شتاب ۰ تا ۱۰۰
|۴.۳ ثانیه
|حداکثر سرعت
|۲۱۰ کیلومتر بر ساعت
|برد با یک شارژ
|۷۱۳ کیلومتر
|شارژ سریع
|۱۰ تا ۸۰٪ در ۲۲ دقیقه
|سیستم تعلیق
|بادی با ارتفاع قابل تنظیم
|فرمانپذیری عقب
|دارد
سیستم تعلیق بادی و فرمانپذیری چرخهای عقب تجربه رانندگی در خیابانهای باریک شهری را آسانتر کرده و یادآور نرمی و پایداری بیرقیب مرسدسهای بنزینی قدیمی است.
این خودرو نیمه ۲۰۲۶ به بازار خواهد آمد. نسخه ویژه بازار چین با فضای عقب جادارتر عرضه میشود و قیمت پیشبینیشده در آلمان حدود ۷۰ هزار یورو خواهد بود. مرسدس با GLC الکتریکی میکوشد سهم ازدسترفته خود را در بازار چین بازپس بگیرد؛ بازاری که امروز میدان رقابت شدید خودروهای برقی بومی است.
برای دوستداران مرسدسبنز، هیچچیز جای غرش موتورهای بنزینی را نمیگیرد. اما با GLC الکتریکی، این برند نشان داده است حتی در عصر بیصدای خودروهای برقی نیز میتواند ترکیبی از اصالت، طراحی کلاسیک و فناوری روز را به مشتریان و دوستداران خود ارائه دهد. شاید سکوت این شاسیبلند جدید جای خالی گذشته را پر نکند، اما بیشک میتواند خاطراتی تازه برای نسل آینده بسازد اما قطعا هیچ چیز جای خالی آن صداهای جذاب در نیمه شب های اتوبان را پر نخواهد کرد .