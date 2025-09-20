En
جنایت خونین پس از متلک به زن متأهل در جنوب تهران

به‌دنبال وقوع قتل مرد جوانی در شهر ری، یک سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
جنایت خونین پس از متلک به زن متأهل در جنوب تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روز گذشته، چهارشنبه، وقوع قتل مرد جوانی در شهر ری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد که به‌دنبال اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

تیم جنایی در محل حادثه با مرد جوانی مواجه شدند که هدف یک ضربه چاقو از ناحیه قفسه سینه قرار قرار گرفته و به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول در جریان یک درگیری خیابانی توسط یک مسافرکش قربانی جنایت شده است.

در جریان بررسی‌های میدانی یکی از شاهدان هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را این‌طور توضیح داد: قاتل مسافرکش در خیابان ایستاده بود، ناگهان مقتول و همسرش از جلوی چشمان او رد شدند که در این میان قاتل به زن جوان متلک‌پراکنی کرد، به‌خاطر همین موضوع مشاجره لفظی میان آنها شکل گرفت.

او ادامه داد: خیلی زود این مشاجره پایان یافت، اما در ادامه مقتول با چند نفر از دوستانش برای نزاع به محل حادثه بازگشت و درگیری مجدد شروع شد که در جریان این نزاع مرد مسافرکش با چاقویی که به‌همراه داشت یک ضربه به سینه مقتول وارد کرد و متواری شد.

کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، مأموریت یافتند با تحقیقات تخصصی ابتدا هویت متهم را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

جسد مقتول برای معاینات دقیق‌تر به سالن تشریح پزشکی قانونی واقع در کهریزک منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای دستگیری قاتل آغاز شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
15
6
پاسخ
در بیمار بودن قاتل شکی نیست اما علت متلک این فرد به آن خانم چی بوده
آیا با حذف علت متلک نمی شد جلوی این قتل را گرفت.
جامعه داره به سمت افسارگسیختگی فرهنگی پیش می ره و در این شرایط وقوع چنین مشکلاتی دور از ذهن نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
اینهایی که منی دادن میشه توضیح بدن چرا؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
کارشناس روانشناس خود را بشناس والکی دنبال موضوع نگرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
6
پاسخ
این ادم هایی که مزاحمت خیابانی ایجاد می کنند ادم های حقیر عقده ای و روانی هستن
