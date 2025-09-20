En
امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز تعلیق شد

پس از اتفاق رخ داده در جریان دیدار جمعه شب فجرسپاسی و ذوب‌آهن، ورزشگاه پارس شیراز تا اطلاع ثانوی از هیچ دیداری میزبانی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۷۳
| |
667 بازدید
|
۳
امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز تعلیق شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در جریان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، جمعه شب فجرسپاسی در ورزشگاه پارس شیراز میزبان ذوب‌آهن بود و در حاشیه این بازی اتفاق ناگواری رخ داد. یکی از صفحه‌های فلزی سازه ورزشگاه کنده شد و از ارتفاع بالا روی سر تماشاگران افتاد که خوشبختانه صدمه جانی در پی نداشت.

با پیگیری‌ها مشخص شد که فعلا امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز - که پیش‌تر مورد تایید سازمان لیگ قرار گرفته بود - تعلیق شده و تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که ایراد‌های ورزشگاه برطرف نشود، هیچ دیداری در این ورزشگاه برگزار نخواهد شد.

در روز‌های اخیر مسئولان باشگاه فجرسپاسی به دنبال این بودند که با مدیران فدراسیون فوتبال رایزنی کنند تا ۳ امتیازی که پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر از این تیم بابت آماده نبودن ورزشگاه خانگی کسر شده بود، بازگردانده شود که با اتفاق رخ داده بعید است این مساله صورت بگیرد.

برچسب ها
ورزشگاه پارس شیراز فجرسپاسی ذوب‌آهن امتیاز میزبانی
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
این نباشد که ما کلی هزینه کنیم تا مد شود که فوتبال به خرجهای صدها میلیاردی نیاز دارد بعد یک تیم بیاید با کمترین هزینه ، برود بالای جدول . پس باد می وزانیم تا کسی زخمی شود تا ورزشگاه تعطیل شود تا فجر به حاشیه برود . شک نکنید که دلمان برای سلامت تماشاچی ها می سوزد و الا امنیت سایر ورزشگاه ها کیلویی چند . چه باد خوش موقعی بود . تئوری با پول کم هم میشه فوتبال بازی کرد را خوب برد تو حاشیه ( فجر برو تو حاشیه و بباز ) .
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
تیم سپاسی را اذیت نکنید
این اتفاق ممکن بود در تبریز اصفهان یا تهران هم بیافتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
می خواهند تیم فجر را سقوط دهند. با کسر امتیاز، سلب میزبانی و.... هر چیز دیگر. نتیجه این رفتار ها را هم در بازی تیم های ایرانی مقابل تیم های خارجی می بینید.
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
tabnak.ir/005Zsj
