امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز تعلیق شد

پس از اتفاق رخ داده در جریان دیدار جمعه شب فجرسپاسی و ذوب‌آهن، ورزشگاه پارس شیراز تا اطلاع ثانوی از هیچ دیداری میزبانی نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در جریان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، جمعه شب فجرسپاسی در ورزشگاه پارس شیراز میزبان ذوب‌آهن بود و در حاشیه این بازی اتفاق ناگواری رخ داد. یکی از صفحه‌های فلزی سازه ورزشگاه کنده شد و از ارتفاع بالا روی سر تماشاگران افتاد که خوشبختانه صدمه جانی در پی نداشت.

با پیگیری‌ها مشخص شد که فعلا امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز - که پیش‌تر مورد تایید سازمان لیگ قرار گرفته بود - تعلیق شده و تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که ایراد‌های ورزشگاه برطرف نشود، هیچ دیداری در این ورزشگاه برگزار نخواهد شد.

در روز‌های اخیر مسئولان باشگاه فجرسپاسی به دنبال این بودند که با مدیران فدراسیون فوتبال رایزنی کنند تا ۳ امتیازی که پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر از این تیم بابت آماده نبودن ورزشگاه خانگی کسر شده بود، بازگردانده شود که با اتفاق رخ داده بعید است این مساله صورت بگیرد.