چرا کارت سوخت به کارت بانکی منتقل نشد؟!

طبق اعلام وزیر نفت قرار بود زیرساخت‌ها برای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پایان شهریور به اتمام برسد.

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ در همین رابطه «جعفر قادری» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال کارت سوخت به کارت بانکی باید سریعتر انجام شود، چون هدف این است که به هر نفر هر تعداد که خودرو داشته باشد فقط به تعداد یک خودرو سوخت یارانه‌ای داده شود.

وی افزود: تنها راه این موضوع هم این است که کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود تا امکانی برای دریافت بنزین بیشتر وجود نداشته باشد.

قادری در پایان تصریح کرد: قرار بوده تا پاییز این قضیه محقق شود، اما تعلل دولت باعث شده که تا الان که انتهای شهریور است شاهد این اتفاق نباشیم.

