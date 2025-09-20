۱۴ مهر ۱۴۰۴ به عنوان «روز تهران» نامگذاری شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این تصمیم با هدف گرامیداشت رویدادهای تاریخی مشروطه و رسمیت یافتن تهران به عنوان پایتخت اتخاذ شد و مسئولان بر لزوم برگزاری برنامههای فرهنگی، نمایشگاهها و تورهای گردشگری تأکید کردند.
در این نشست، امام جمعه موقت تهران نامگذاری روز تهران را تقویتکننده هویت ملی دانست و استاندار تهران نیز بر معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی پایتخت تأکید کرد.
پیشینه این نامگذاری به ۱۴ مهر ۱۲۸۵ بازمیگردد؛ روزی که نخستین جلسه مجلس شورای ملی در کاخ گلستان تشکیل شد و تهران به عنوان پایتخت رسمی ایران تثبیت گردید.
