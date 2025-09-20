به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ چندی قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از سرقت لپتاپ خود خبر داد و گفت: «لپتاپم را برای فروش در سایت اینترنتی آگهی کرده بودم که مردی با من تماس گرفت و از من خواست به محل کارش در غرب تهران بروم. من هم رفتم و او بعد از بررسی لپتاپ آن را با خود بیرون برد تا به همکارش نشان دهد. اما چون زمان زیادی گذشت و برنگشت از خانمی که آنجا بود سراغ او را گرفتم، اما زن جوان گفت که آن مرد را نمیشناسد و امروز اولین روز کاریاش بوده است.»
با شکایت مرد جوان، تحقیقات پلیس پیشگیری پایتخت آغاز و مشخص شد فرد مورد نظر سارق بوده است. در ادامه کارآگاهان با سرقتهای سریالی مشابه در محدوده غرب و مرکز شهر تهران مواجه شدند و در بازبینی دوربینهای مداربسته شرکتها تصاویری از متهم را به دست آوردند که معلوم شد مرد ۵۴ساله سارقی سابقهدار و تحت تعقیب پلیس و دستگاه قضایی است. در ادامه تحقیقات، مأموران کلانتری ۱۴۸ انقلاب در نقش فروشنده لپتاپ با او قرار گذاشته و مرد میانسال را زمان سرقت بازداشت کردند.
پایان ۸ سال فرار
۵۴ سال دارد و به غیر از سرقت و کلاهبرداری گهگاهی هم اقدام به نصب دوربینهای مداربسته میکند.
*چه مدت است با این شیوه سرقت میکنی؟
از یک سال قبل، اما سرقتها را در شهرستانها انجام میدادم. سه ماهی است که به تهران آمده بودم.
*شگردت برای سرقت چه بود؟
در فضای مجازی به دنبال آگهی فروش لپتاپ میرفتم و با فروشنده تماس میگرفتم و، چون سر قیمت چانه نمیزدم و به فروشنده آدرس محل کارم را میدادم، آنها اعتماد میکردند.
*دفتر را اجاره کرده بودی؟
نه. بعضی شرکتها اتاق کار اجاره میدهند. من این دفاتر را شناسایی میکردم و به عنوان نیروی خدماتی به آنجا میرفتم. بعد به مالباختهها آدرس شرکت را میدادم. آنها زمانی که وارد شرکت میشدند، تصور میکردند که من کارمند شرکت هستم بعد به آنها میگفتم برای اینکه مطمئن شوم لپتاپ دزدی نیست، رمز ورود را به من بدهید. آنها هم رمز لپتاپ را به من میدادند.
حالا نوبت اجرای آخرین مرحله بود، به بهانه اینکه همکارم از نظر سختافزاری لپ تاپ را بررسی کند و من هم گوشی تلفن همراهم را بیاورم تا پول را برایتان واریز کنم با لپ تاپ از دفتر خارج شده و فرار میکردم.
*با لپتاپهای سرقتی چه میکردی؟
به یک مالخر در یکی از پاساژهای مطرح تهران میفروختم. مالخرم بازداشت شده است.
*سابقه داری؟
سال ۹۶ به همین اتهام بازداشت شدم، اما در مراحل بازپرسی با وثیقه آزاد شدم که دیگر برنگشتم و به صورت غیابی محاکمه شدم. دادگاه به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودم برایم ۱۰ سال حبس صادر کرد.
*چه تعداد سرقت کردی؟
دقیق که یادم نیست، اما حدود ۵۰ مورد میشود.
