قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه و طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۹ شهریور - ۰۶:۰۰
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|طلا
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
|۸۷,۴۱۰,۰۰۰
|
طلای ۲۴ عیار
|۱۱۶,۵۴۶,۰۰۰
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
|۸۶,۲۴۵,۰۰۰
|
طلای دست دوم
|۸۶,۲۴۴,۹۵۰
|
آبشده کمتر از کیلو
|۳۷۸,۷۲۰,۰۰۰
|
مثقال طلا
|۳۷۸,۶۱۰,۰۰۰
|
انس طلا
|۳,۶۳۸.۶۵
|سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه تک فروشی
|۴۸۴,۶۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه تک فروشی
|۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰
|
سکه گرمی تک فروشی
|۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰
|
تمام سکه (قبل ۸۶)
|۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه (قبل ۸۶)
|۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه (قبل ۸۶)
|۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|حباب
|
حباب سکه امامی
|۸۷,۸۶۰,۰۰۰
|
حباب سکه بهار آزادی
|۲۱,۰۱۰,۰۰۰
|
حباب نیم سکه
|۵۹,۰۹۰,۰۰۰
|
حباب ربع سکه
|۵۹,۵۲۰,۰۰۰
|
حباب سکه گرمی
|۴۶,۴۷۰,۰۰۰
