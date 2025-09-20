En
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول

آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۵۲
| |
3924 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و طلا

بروزرسانی: شنبه ۲۹ شهریور - ۰۶:۰۰

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰

 ۸۷,۴۱۰,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار

 ۱۱۶,۵۴۶,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

 ۸۶,۲۴۵,۰۰۰

طلای دست دوم

 ۸۶,۲۴۴,۹۵۰

آبشده کمتر از کیلو

 ۳۷۸,۷۲۰,۰۰۰

مثقال طلا

 ۳۷۸,۶۱۰,۰۰۰

انس طلا

 ۳,۶۳۸.۶۵
سکه

سکه امامی تک فروشی

 ۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی 

 ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی

 ۴۸۴,۶۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی

 ۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی

 ۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶)

 ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶)

 ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶)

 ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حباب

حباب سکه امامی

 ۸۷,۸۶۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی

 ۲۱,۰۱۰,۰۰۰

حباب نیم سکه

 ۵۹,۰۹۰,۰۰۰

حباب ربع سکه

 ۵۹,۵۲۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی

 ۴۶,۴۷۰,۰۰۰
 
