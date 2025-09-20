En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

‌نقشه شهر تهران و اطراف، سال ۱۲۷۷ خورشیدی

‌ تصویری از نقشه شهر تهران و اطراف در سال ۱۲۷۷ خورشیدی را در ادامه مشاهده می‌کنید. این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری» اثر هانری رنه دالمانی است.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۴۶
| |
851 بازدید
|
۴
‌نقشه شهر تهران و اطراف، سال ۱۲۷۷ خورشیدی
اشتراک گذاری
برچسب ها
نقشه تهران قدیم کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس قدیمی از میدان مخبرالدوله تهران
سال ۱۳۳۹ کوچه پس کوچه های شمیران
خيابان نادرى اوايل دهه ٣٠ كه هنوز سنگ فرش بود
تصویری منحصر به فرد از خیابان ولیعصردر سال1317
تهرانپارس وقتی خاکی و خلوت بود؛ سال ۱۳۴۶ +عکس
یکی از نخستین عکس‌ها از تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
3
پاسخ
از تهران چی باقی گذاشتین؟
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
مگه تهران چی بوده؟ شهرهای مهم ایران اصفهان، تبریز، قزوین، کرمان ، شیراز و شوشتر بوده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
طبق این نقشه تهران دهاتی بیش نبوده
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
آب تهران همه رو کشونده اینجا دیگه حاضر نیستند برگردند به شهرهای خودشون
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۳۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۸ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۶ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZsI
tabnak.ir/005ZsI