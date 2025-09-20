‌نقشه شهر تهران و اطراف، سال ۱۲۷۷ خورشیدی

‌ تصویری از نقشه شهر تهران و اطراف در سال ۱۲۷۷ خورشیدی را در ادامه مشاهده می‌کنید. این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری» اثر هانری رنه دالمانی است.