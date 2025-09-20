۲۹/شهريور/۱۴۰۴
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
بندبازی محرم روی دیوار زرد سپاهان
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
قیمت گوشت و مرغ تا ماه آینده چقدر گران میشود؟
فرهنگی
»
تاریخ
نقشه شهر تهران و اطراف، سال ۱۲۷۷ خورشیدی
تصویری از نقشه شهر تهران و اطراف در سال ۱۲۷۷ خورشیدی را در ادامه مشاهده میکنید. این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری» اثر هانری رنه دالمانی است.
کد خبر:
۱۳۲۹۵۴۶
تاریخ انتشار:
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰
20 September 2025
برچسب ها
نقشه
تهران قدیم
کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۴
ناشناس
|
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
3
پاسخ
از تهران چی باقی گذاشتین؟
پاسخ ها
رضا
|
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
مگه تهران چی بوده؟ شهرهای مهم ایران اصفهان، تبریز، قزوین، کرمان ، شیراز و شوشتر بوده اند
ناشناس
|
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
طبق این نقشه تهران دهاتی بیش نبوده
محمد
|
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
آب تهران همه رو کشونده اینجا دیگه حاضر نیستند برگردند به شهرهای خودشون
