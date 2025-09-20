En
خبر خوب برای دهک‌های ۴ تا ۷: کالابرگ شارژ شد

اعتبار مرحله چهارم کالابرگ امروز (۲۹ شهریورماه) برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ واریز می‌شود.
چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار از ۱۹ شهریورماه آغاز شد و به این ترتیب حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در گام دوم از این مرحله، یعنی از امروز (۲۹ شهریورماه)، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز می‌شود که به طور کلی، اعتبار این مرحله تا پایان آبان‌ماه است و مشمولان تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.

البته اعتبار طرح کالابرگ، جدای از اعتبار تخصیصی و پرداختی بابت یارانه ماهانه افراد بوده است که براساس منابع مالی دولت تاکنون با شارژ حساب سرپرستان خانوار طی چهار مرحله همراه بوده است.

بر همین مبنا، مشمولان طرح کالابرگ می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌ شده را از بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی خریداری کنند و ​محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. البته در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.

طبق اعلام وزارت رفاه، ​مشمولان می‌توانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. اطلاع رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تاکید می‌شود فاقد هر گونه «لینک» است. همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.

همچنین مشمولان این طرح می‌توانند برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدمات‌دهندگانی چون «بازار»و «مایکت» دریافت و نصب کنند.

مرکز تماس ۶۳۶۹ -۰۲۱آماده پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های مشمولان طرح است.
 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
6
پاسخ
جای تاسف داره که دادن 350 هزارتومن (3.5 دلار) در برابر 40 دلاری که با یارانه 40 هزارتومنی می دادن ، خبر خووووب تیتر منیشه.
نشون میده این نظام پرداخت یارانه چقدر بد و ضعیف بوده ، که نه تنها در دراز مدت کمکی به خانواده ها نکرده ، حتی توان پرداختش هم وجود نداره
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
مسخرمون نکنید چند گرم لوبیا چند گرم برنج یا چند گرم گوشت میشه
