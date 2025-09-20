 تعجب رسانه اسرائیلی از آزادی قاتل فوتبالیست فلسطینی

عوده محمد الهذالین، فوتبالیست فلسطینی که برای باشگاه‌های مسافر یطا و سوسیا بازی می‌کرد ماه گذشته در حمله‌ای به روستای ام‌الخیر در کرانه باختری مقابل دیدگان خانواده‌اش توسط این شهرک‌نشین به قتل رسید.

تبرئه شهرک‌نشین اسرائیلی که فوتبالیست فلسطینی را از کمتر از یک ماه پیش به قتل رسانده بود، حتی رسانه عبری زبان را هم به تعجب واداشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نشریه هاآرتص اسرائیل دیروز(جمعه) به آزادی عجیب شهرک نشینی اسرائیلی که فوتبالیست فلسطینی را ماه گذشته با شلیک به سرش کشته بود واکنش نشان داد و نوشت: یک قاضی اسرائیلی، شهرک‌نشینی را که یک فلسطینی را «بی‌دلیل کشته بود»، آزاد کرد.

بنا به گزارش الجزیره، میزان محکومیت شهرک‌نشین‌های صهیونیست در دادگاه‌های اسرائیل ۱.۸ درصد و فلسطینی‌ها ۹۹.۷۴ درصد است.

لحظه آزادی قاتل فوتبالیست فلسطینی



الجزیره افشاگری می‌کند که کنست اسرائیل به عنوان حامی اصلی شهرک‌ نشین‌های قاتل عمل می‌کند و عملا با استفاده از نفوذ خود در دادگاه‌ها با ارائه اسناد جعلی باعث تبرئه آنها می‌شود.

براساس گزارش شبکه القدس، محمد الهذالین ۳ فرزند دارد که با کشته شدن این بازیکن فوتبال درآمدی برای امرار معاش ندارند. مادر فوتبالیست فلسطینی می‌گوید «بچه‌های ما را می‌کشند و بعد آزاد می‌شوند!».