هویج از محبوب‌ترین سبزیجات ریشه‌ای در سراسر جهان است که به دلیل طعم شیرین و تطبیق‌پذیری در پخت و پز یا خام خوردن، مورد توجه قرار می‌گیرد. هویج، اما نه تنها یک خوراکی مورد توجه که یک سبزی بسیار مفید برای سلامت کلی است.

هویج فراتر از طعم جذابش، نیروگاه مغذی سرشار از بتاکاروتن، فیبر، ویتامین K ۱، پتاسیم و آنتی‌اکسیدان‌ها است. این ترکیبات در کنار هم برای حمایت از سلامت کلی، از جمله تقویت ایمنی، ارتقاء سلامت چشم و پوست، کمک به هضم و پشتیبانی از عملکرد قلب و استخوان، همکاری می‌کنند.

مصرف منظم هویج می‌تواند به حفظ سلامتی مطلوب، محافظت در برابر استرس اکسیداتیو و افزودن طبیعی و سالم به یک رژیم غذایی متعادل و غنی از مواد مغذی کمک کند. در این مطلب به تاثیرات هویج در سلامت کلی می‌پردازیم.

خطر سرطان را کاهش می‌دهد

آنتی‌اکسیدان‌ها و کاروتنوئید‌های موجود در هویج ممکن است به کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، از جمله سرطان ریه، روده بزرگ و پروستات، کمک کنند. بتاکاروتن رادیکال‌های آزاد را خنثی می‌کند و سلول‌ها را از آسیب اکسیداتیو محافظت می‌کند.

طبق مطالعه‌ای که در مجله «مواد مغذی» منتشر شده، مصرف ۲ تا ۴ هویج خام در هفته با ۱۷ درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ همراه بود که اثرات محافظتی بالقوه مصرف منظم هویج در برابر سرطان را برجسته می‌کند.

کنترل قند خون

هویج شاخص گلیسمی پایینی دارد، به این معنی که قند را به تدریج وارد جریان خون می‌کند و باعث افزایش ناگهانی قند خون نمی‌شود. فیبر بالای آن، هضم و جذب گلوکز را کندتر می‌کند و به تثبیت سطح قند خون کمک می‌کند. طبق مطالعه‌ای که در نشریه «مراقبت از دیابت» منتشر شده، مصرف منظم سبزیجات غنی از فیبر، از جمله هویج، با بهبود کنترل گلیسمی و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط است.

تقویت سلامت چشم

هویج سرشار از بتاکاروتن است که بدن آن را به ویتامین A تبدیل می‌کند، که برای حفظ بینایی خوب ضروری است. مصرف منظم آن می‌تواند از شب کوری جلوگیری کند، بینایی در نور کم را بهبود بخشد و خطر ابتلا به دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن را کاهش دهد.

تقویت سیستم ایمنی

ویتامین A و آنتی‌اکسیدان‌های موجود در هویج با حمایت از پوست و غشا‌های مخاطی، اولین خط دفاعی بدن در برابر عفونت‌ها، سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند. بتاکاروتن همچنین به کاهش استرس اکسیداتیو کمک می‌کند و عملکرد کلی سیستم ایمنی را افزایش می‌دهد.

تقویت سلامت قلب

هویج حاوی پتاسیم و فیبر محلول است که به تنظیم فشار خون و کاهش سطح کلسترول کمک می‌کند. خواص آنتی‌اکسیدانی این گیاه همچنین التهاب را کم کرده، از سلامت قلب و عروق حمایت می‌کند و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد.

به هضم غذا کمک می‌کند

هویج با فیبر غذایی بالا، نظم روده را بهبود می‌بخشد، یبوست را کاهش می‌دهد و از باکتری‌های سالم روده پشتیبانی می‌کند. فیبر همچنین به تنظیم قند خون و به مدیریت وزن کمک می‌کند. علاوه بر این، قند‌های طبیعی و محتوای آب موجود در هویج به نرم شدن مدفوع کمک کرده و هضم را روان‌تر می‌کنند. مصرف منظم هویج همچنین می‌تواند میکروبیوم روده متعادل را تقویت کند که با بهبود ایمنی و سلامت کلی دستگاه گوارش مرتبط است.

از سلامت استخوان پشتیبانی می‌کند

ویتامین K ۱ و پتاسیم موجود در هویج برای حفظ استحکام استخوان ضروری هستند. ویتامین K ۱ به معدنی شدن (به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن مواد معدنی، عمدتا کلسیم و فسفات، در یک ماتریکس آلی (مانند ماتریکس استخوان) رسوب می‌کنند و باعث سخت شدن و استحکام بافت می‌شوند) استخوان کمک می‌کند، در حالی که پتاسیم باعث ایجاد تعادل در اسید‌هایی که می‌توانند کلسیم را از استخوان‌ها تخلیه کنند، می‌شوند.