ادعای ترور عضو یگان الرضوان در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد که یکی از نیروهای وابسته به یگان «الرضوان» حزب‌الله لبنان را در منطقه تبنین واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این بیانیه همچنین ادعا شده است که یکی از فرماندهان «مجتمع سینا» وابسته به حزب‌الله نیز مورد هدف قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل بدون ذکر نام این فرمانده افزود، شب گذشته یک شناور متعلق به حزب‌الله در سواحل الناقوره را که به ادعای آنها برای جمع‌آوری اطلاعات از تحرکات نظامیان اسرائیلی به‌کار گرفته می‌شد، مورد حمله قرار داده است.

پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی عصر امروز با نقض آتش بس در فاصله یک ساعت دو بار به جنوب لبنان حمله کرد.

اسرائیل در این حمله یک دستگاه خودروی حمل آب در محله «هونین» در شهرک انصار در جنوب لبنان را با دو فروند موشک هدف قرار داد.

درپی این حمله، خودرو‌های آمبولانس به محل اعزام شدند و براساس آمار اولیه، یک شهروند لبنانی به نام «عمار قصیبانی» به شهادت رسید.

کمتر از یک ساعت پیش از این حمله نیز ارتش رژیم صهیونیستی در حمله‌ای پهپادی به یک دستگاه خودرو در مقابل بیمارستان دولتی «تبنین» در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی را شهید و ۱۱ نفر دیگر را زخمی کرد.

رژیم صهیونیستی روز گذشته (پنجشنبه) نیز در چندین مرحله مناطق مختلفی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی گسترده قرار داد.

در پی این موج جدید حملات، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ است و سکوت کشور‌های (عضو کمیته) ناظر بر توافق آتش‌بس، شانه خالی کردن خطرناک از مسئولیت است که اسرائیل را به ارتکاب تجاوزات تشویق می‌کند و نباید سازوکار آتش‌بس، پوششی برای تجاوزات اسرائیل باشد.

عون تأکید کرد: وقت آن رسیده که فورا جلوی تجاوزات آشکار اسرائیل علیه حاکمیت لبنان گرفته شود.

در همین راستا، «نبیه بری» رئیس مجلس نمایندگان لبنان نیز پنجشنبه شب تأکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تجاوز علیه این کشور، حاکمیت و ارتش آن و نیرو‌های یونیفل است.

وی جامعه جهانی و کشور‌های ناظر بر توافق آتش‌بس در لبنان به ویژه آمریکا را در تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان مسئول دانست.

بری تأکید کرد: تجاوزات اسرائیل بیش از هر چیزی فرصتی است برای همه لبنانی‌ها در همه سطوح تا یکپارچگی مواضع خود در مقابله با این تجاوزات که سراسر لبنان را هدف قرار می‌دهد، تحکیم بخشند.