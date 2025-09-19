معامله ۶ میلیارد دلاری سلاح آمریکا و اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ این پیشنهاد شامل یک معامله ۳.۸ میلیارد دلاری برای ۳۰ فروند بالگرد تهاجمی AH-۶۴ آپاچی است که تقریباً ناوگان فعلی این نوع هواپیماها در اراضی اشغالی را دو برابر میکند.
بر اساس اسنادی که توسط این روزنامه و یک فرد آگاه از این درخواست بررسی شده است، کاخ سفید همچنین به دنبال تصویب یک معامله ۱.۹ میلیارد دلاری برای ۳۲۵۰ خودروی جنگی پیاده نظام برای ارتش اسرائیل است.
این روزنامه خاطرنشان کرد که دولت ترامپ علیرغم حمله موشکی اسرائیل به حماس در قطر و گسترش تهاجم به شهر غزه که به گفته این منبع در اروپا و منطقه به شدت محکوم شده است، در تلاش است تا تأیید کنگره را برای فروش تسلیحات به اسرائیل به دست آورد.
