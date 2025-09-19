En
ماکرون: کشور فلسطین را در روز دوشنبه به رسمیت می‌شناسم

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که تصمیم دارد روز دوشنبه در نیویورک کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد: من مجدداً به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر عزم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در روز دوشنبه در نیویورک تاکید کردم.

وی اظهار کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین بخشی از طرح صلح فراگیر برای منطقه است که هدف از آن برآورده کردن خواسته‌های اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای برخورداری از امنیت و صلح است.

ماکرون گفت: محمود عباس مجدداً بر تصمیم خود برای اجرای اصلاحات لازم به منظور تمدید حکمرانی فلسطین و رویارویی با چالش‌های تحقق ثبات در کشور آتی فلسطین تاکید کرد.

وی افزود: ما به حمایت از مسئولان فلسطینی ادامه خواهیم داد و پایبندی به تعهداتمان را به خاطر امنیت و ثبات منطقه تضمین خواهیم کرد.

