به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد: من مجدداً به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر عزم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در روز دوشنبه در نیویورک تاکید کردم.

وی اظهار کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین بخشی از طرح صلح فراگیر برای منطقه است که هدف از آن برآورده کردن خواسته‌های اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای برخورداری از امنیت و صلح است.

ماکرون گفت: محمود عباس مجدداً بر تصمیم خود برای اجرای اصلاحات لازم به منظور تمدید حکمرانی فلسطین و رویارویی با چالش‌های تحقق ثبات در کشور آتی فلسطین تاکید کرد.

وی افزود: ما به حمایت از مسئولان فلسطینی ادامه خواهیم داد و پایبندی به تعهداتمان را به خاطر امنیت و ثبات منطقه تضمین خواهیم کرد.