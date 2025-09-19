ترامپ: هفته آینده میزبان اردوغان در کاخ سفید هستم

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد: «من از میزبانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کاخ سفید در تاریخ ۲۵ سپتامبر بسیار خرسندم.»

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ما در حال کار بر روی بسیاری از قرارداد‌های تجاری و نظامی با رئیس‌جمهور ترکیه هستیم؛ از جمله خرید گسترده هواپیما‌های بوئینگ، یک قرارداد بزرگ اف-۱۶ و ادامه مذاکرات درباره اف-۳۵ که انتظار داریم به نتیجه مثبتی برسد.»

وی افزود: «من و رئیس‌جمهور اردوغان همیشه رابطه بسیار خوبی داشته‌ایم. مشتاقانه منتظر دیدار او در تاریخ ۲۵ سپتامبر هستم!»