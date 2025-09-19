En
غلامرضا فرخی اولین طلای کشتی فرنگی را کسب کرد

غلامرضا فرخی اولین طلای کشتی فرنگی را کسب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ غلامرضا فرخی در دیدار نهایی وزن ۸۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۴ بر صفر مقابل گلا بولکوادزه از گرجستان پیروز شد و به مدال طلا رسید.

