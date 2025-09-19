به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ در اعماق جنگلهای ویتنام یک غار زیرزمینی شگفتانگیز پنهان شده که اکوسیستم و دنیای منحصربهفرد خود را دارد و دروازهای به جهانی دیگر است. شاید هرگز با چیزی شبیه به این غار روبهرو نشده باشید. اینجا مکانی مسحورکننده، مرموز، زیبا و جادویی است که در دل جنگلهای پارک ملی فونگ نها-که بانگ ویتنام قرار دارد. این شگفتی طبیعت که هانگ سون دونگ نام دارد، به قدری وسیع است که دنیای خودش را در دل زمین ساخته است.
داستان کشف این مکان به سال ۱۹۹۰ بازمیگردد. مردی به نام هو خان، برای کسب درآمد و تامین مخارج زندگی در جنگل به دنبال چوب و غذا بود. او هرگز تصور نمیکرد که جستجوی سادهاش به کشف یک مکان جادویی و فرازمینی منجر شود. هو خان تا جایی که میتوانست غار را کاوش کرد، اما در نهایت به خانه بازگشت و پس از مدتی نتوانست مسیر ورودی آن را دوباره پیدا کند.
سالها بعد اعضای انجمن تحقیقات غار بریتانیا (BCRA) به نام هوارد و دب لیمبرت در حال انجام ماموریتهای اکتشافی در منطقه بودند. آنها با هو خان صحبت کردند و او داستان آن غار زیرزمینی اسرارآمیز را برایشان تعریف کرد. کاوشگران بریتانیایی شیفته داستان شدند و از او خواستند برای پیدا کردن دوباره آن تلاش کند.
پس از تلاشهای ناموفق فراوان سرانجام در سال ۲۰۰۸ هو خان ورودی آن پورتال فرازمینی را پیدا کرد. یک سال بعد او کاوشگران بریتانیایی را به سمت غار هدایت کرد تا اولین سفر اکتشافی رسمی به هانگ سون دونگ یا غار رودخانه کوهستانی انجام شود. این غار به شکل غیرقابلتصوری وسیع است. برخی ادعا میکنند که یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ میتواند به راحتی در بزرگترین تالار آن پرواز کند.
اکوسیستمی بیگانه در جهانی پنهان
فضای داخلی این غار، جهانی کاملا متفاوت و بیگانه را پیش چشمان شما به تصویر میکشد. مناظر منحصربهفرد و فرازمینی آن اکوسیستم زندهای را شکل دادهاند که گویی متعلق به سیارهای دیگر است. در واقع با ورود به این غار قدم به یک دنیای درونی و پنهان میگذارید؛ جهانی که آنقدر وسیع و زنده است که جنگلهای انبوهی در دل آن سر از خاک برآوردهاند. این منظرهای جادویی است که برای درک عظمت و زیبایی واقعیاش هیچ راهی جز تماشای آن از نزدیک وجود ندارد.
جان اسپایز عکاس استرالیایی که یک هفته را در این غار سپری کرده، این مکان را جایی توصیف میکند که عظمتش انسان را مجذوب خود میکند. به گفته او قرار گرفتن در عمق هشت کیلومتری غار و تماشای نفوذ نور روز که صخرهها را روشن میکند، تجربهای باورنکردنی است. اما ورود به این دنیای پنهان کار سادهای نیست. بازدیدکنندگان باید با استفاده از طناب از یک دیوار ۸۰ متری پایین بیایند و از میان تختهسنگهایی غولپیکر که هرکدام به اندازه یک خانه هستند، عبور کنند.
