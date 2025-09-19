En
واکنش فرماندار رامسر به اتفاق کاخ مرمر

مسلم قبادیان، فرماندار رامسر در مورد حادثه‌ی کاخ مرمر این شهر ضمن عذرخواهی به عنوان نماینده دولت، گفت: با ماموران به شدت برخورد شد و قطعاً چنین رفتاری تکرار نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۶۹
| |
1180 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز؛ فرماندار رامسر توضیح داد که فیلمی که خود مجموعه‌ی کاخ مرمر دارد و فیلمی که از روز گذشته در حال بازنشر است تمام واقعیت را پوشش نمی‌دهد و شخص او هم در آن اتفاق حضور نداشته بنابراین نمی‌تواند براساس فیلم‌ها روایتی را رد یا قبول کند.

مسلم قبادیان اضافه کرد: برخورد فیزیکی در فیلم موجود نیست. این عزیزان [مأموران حراست]انکار می‌کنند، اما در فیلم دست زخمی مشخص است. حتی یکی از ماموران اسپری فلفل‌اش را در می‌آورد، اما همکارانش مانع او می‌شوند.

فرماندار رامسر گفت: هرچند که این موزه زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است، اما هر اتفاقی که در رامسر بیفتد من نماینده دولت هستم. عذرخواهی می‌کنم. اخراج یا ادامه همکاری با این ماموران در آن مجموعه بسته به تصمیم بنیاد است، اما ما با آنها برخورد جدی کردیم. قطعاً تکرار نخواهد شد.

او ادامه داد: اینطور که دوستان گفتند این خانواده از ابتدای ورود به مجموعه بنای ناسازگاری داشتند، اما به هر حال برخورد بدی صورت گرفته که اصلاً قابل توجیه نیست.   تذکرات لازم از سمت فرمانداری داده شده. سیاست دولت در بحث حجاب این نیست که ورود کنیم.

قبادیان اضافه کرد: آن مامور به هیچ عنوان اجازه چنین برخوردی را نداشت حتی اگر مراجعین موزه فحاشی کرده باشند. باید با نیروی انتظامی تماس می‌گرفتند. به هر حال این شغل آنهاست و باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.

طبق اطلاع فرماندار خانواده تا این لحظه شکایتی نکرده است و همان زمان در حضور پلیس به مصالحه رسیده‌اند.

کاخ مرمر فرماندار رامسر مسلم قبادیان نماینده دولت برخورد با ماموران
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
