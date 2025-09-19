واکنش فرماندار رامسر به اتفاق کاخ مرمر

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز؛ فرماندار رامسر توضیح داد که فیلمی که خود مجموعهی کاخ مرمر دارد و فیلمی که از روز گذشته در حال بازنشر است تمام واقعیت را پوشش نمیدهد و شخص او هم در آن اتفاق حضور نداشته بنابراین نمیتواند براساس فیلمها روایتی را رد یا قبول کند.
مسلم قبادیان اضافه کرد: برخورد فیزیکی در فیلم موجود نیست. این عزیزان [مأموران حراست]انکار میکنند، اما در فیلم دست زخمی مشخص است. حتی یکی از ماموران اسپری فلفلاش را در میآورد، اما همکارانش مانع او میشوند.
فرماندار رامسر گفت: هرچند که این موزه زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است، اما هر اتفاقی که در رامسر بیفتد من نماینده دولت هستم. عذرخواهی میکنم. اخراج یا ادامه همکاری با این ماموران در آن مجموعه بسته به تصمیم بنیاد است، اما ما با آنها برخورد جدی کردیم. قطعاً تکرار نخواهد شد.
او ادامه داد: اینطور که دوستان گفتند این خانواده از ابتدای ورود به مجموعه بنای ناسازگاری داشتند، اما به هر حال برخورد بدی صورت گرفته که اصلاً قابل توجیه نیست. تذکرات لازم از سمت فرمانداری داده شده. سیاست دولت در بحث حجاب این نیست که ورود کنیم.
قبادیان اضافه کرد: آن مامور به هیچ عنوان اجازه چنین برخوردی را نداشت حتی اگر مراجعین موزه فحاشی کرده باشند. باید با نیروی انتظامی تماس میگرفتند. به هر حال این شغل آنهاست و باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.
طبق اطلاع فرماندار خانواده تا این لحظه شکایتی نکرده است و همان زمان در حضور پلیس به مصالحه رسیدهاند.
