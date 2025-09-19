En
تساوی چادرملو و پرسپولیس روی چمن بی کیفیت/ خشک شدن گل در تختی با تیر، نیازمند و ماردن

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در بازی خارج از خانه در ورزشگاه تختی تهران مقابل چادرملو به تساوی بدون گل رسید.
تساوی چادرملو و پرسپولیس روی چمن بی کیفیت/ خشک شدن گل در تختی با تیر، نیازمند و ماردن

چمن بی کیفیت ورزشگاه تختی، تا حدودی مانع از کارهای تاکتیکی دو تیم شده بود اما در نهایت دو تیم چادرملو و پرسپولیس برای گل زدن تلاش کردند که دروازه‌بان‌ها و البته تیر دروازه مانع از روییدن گل در تختی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم چادرملوی اردکان و پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۸:۳۰ عصر امروز، جمعه در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب ابتدایی چادرملو: ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمود آبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، سهیل صحرایی، میلاد سرلک، مارکو باکیچ، امید عالیشاه، اوستون ارونوف، محمدامین کاظمیان و علی علیپور.

دیدار پرسپولیس و چادرملو در حالی برگزار شد که هر دو تیم با ۵ امتیاز وارد زمین شدند و امیدوار بودند جایگاه خود را در بالای جدول تثبیت کنند.

چادرملو در حالی میزبان این مسابقه بود که در تهران مقابل پرسپولیس قرار گرفت. تیمی که مقابل میهمان تهرانی خود شانس‌هایی برای گلزنی داشت. سرخ‌پوشان هم با وجود برتری در مالکیت توپ، مقابل دفاع منسجم و ضدحملات خطرناک حریف موقعیت‌هایی ایجاد کردند، اما ماردن هم مانند همتای خود مستحکم درون دروازه ایستاد.

با شروع نیمه دوم، وحید هاشمیان تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کرد تا فشار بیشتری روی دروازه حریف بیاورد، اما ضدحملات سریع شاگردان سعید اخباری خطرناک‌تر بود و یک بار هم تیرک دروازه پرسپولیس مانع از گلزنی چادرملو شد. کیفیت نه‌چندان مطلوب زمین تختی نیز بر روند بازی اثر گذاشت و تمرکز بازیکنان دو تیم را تحت تأثیر قرار داد.

یکی از زیباترین صحنه‌های بازی هم توسط باکیچ و ماردن رقم خورد؛ جایی که دروازه‌بان برزیلی چادرملو به زیبایی شوت هافبک مونته‌نگرویی پرسپولیس را راهی کرنر کرد. با این حال فشار حملات پرسپولیس بازهم در دقایق پایانی ادامه داشت، اما گلی رد و بدل نشد.

در نهایت، تلاش دو تیم ثمری نداشت و مسابقه با نتیجه صفر - صفر به پایان رسید تا امتیازات میان پرسپولیس و چادرملو تقسیم شود.

پرسپولیس چادرملو لیگ برتر فوتبال ایران تساوی بدون گل ورزشگاه تختی تهران
