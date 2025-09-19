En
ساروی فینالیست شد

کد خبر: ۱۳۲۹۴۵۳
388 بازدید
ساروی فینالیست شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدهادی ساروی در نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۳ بر یک مقابل کریل ماکسویچ از بلاروس به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

