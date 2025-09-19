دانیال سهرابی به شانس مجدد قهرمانی جهان رسید

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u063a\u0627\u0646\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0645\u0647\u200c\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0636\u0631\u0628\u0647 \u0641\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0648 \u0635\u0639\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644\u060c \u062f\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0627\u0646\u0633 \u0645\u062c\u062f\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0633\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u062a\u0634\u06a9 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0631\u0641\u062a.